Land Kärnten ermöglicht Kontaktpersonen Freitesten mittels PCR-Gurgeltests – Contact Tracing stößt langsam, unabhängig von Personal und Technik, an seine Grenzen.

KLAGENFURT. Das Koordinationsgremium befasste sich am Montag in Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen mit den Schutzmaßnahmen, dem Freitesten für Kontaktpersonen mittels PCR-Gurgeltests und dem Contact Tracing in den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten. „Die Tendenz der Infektionszahlen ist eindeutig, sie steigen weiter, auch für morgen, Dienstag, erwarten wir wieder über 1.000 Neuinfektionen. Es geht jetzt darum, sämtliche Kapazitäten aufrecht zu erhalten“, sagte heute Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes nach der Koordinationssitzung.

Freitesten mit Gurgeltests

Eine Maßnahme dafür ist das Freitesten mittels Gurgeltests. Die bisherige Test-Lösung hat das auf Grund der hohen Kapazitäten nicht mehr erfüllen können. Ab morgen, Dienstag, können sich Kontaktpersonen ab dem 5. Tag mittels PCR-Gurgeltests freitesten. Dies wurde in der Koordinationssitzung und einer eigenen Besprechung mit den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten vereinbart. Abgesonderte Kontaktpersonen erhalten einen Bescheid durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, ab dem 5. Tag können sie dann den PCR-Gurgeltest nach der vorgegebenen Anleitung machen, sodass das Ergebnis auch Grüner-Pass-tauglich ist. Mit dem Erhalt eines negativen PCR-Gurgeltestergebnisses ist der Absonderungsbescheid dann automatisch aufgehoben.

Ausnahme

„Kontaktpersonen, die in einem Haushalt mit Infizierten leben, können sich nicht freitesten, das geht auf Grund der hohen Ansteckungswahrscheinlichkeit von Omikron nicht. Ebenso können sich Infizierte nach 5 Tagen nicht gesundtesten, denn die Erfahrung zeigt, dass 95 Prozent der Infizierten nach fünf Tagen auch noch infektiös sind, bzw. der CT-Wert noch nicht über 30 ist“, weist Kurath hin. Keine Kontaktpersonen sind in der Regel weiterhin geboosterte Menschen oder jene, die während des Kontaktes mit einer infizierten Person durchgehend eine FFP2-Maske getragen haben.