ÖVP-Aktion "Mit Rad & Tat" ist erfolgreich. Ziel von 20.000 erradelten Kilometern wurde schon erreicht. Für 50 Kilometer wird ein Baum gepflanzt.

KÄRNTEN. Knapp ein Monat "alt" ist die Sommeraktion "Mit Rad & Tat" der ÖVP Kärnten. Für jeweils 50 geradelte Kilometer sollte in Kärnten ein neuer Baum gepflanzt werden. 20.000 Kilometer in den Ferien sind das Ziel. "Wir haben zur Halbzeit unsere Aktion 20.000 somit abgeschlossen", gibt Landesparteigeschäftsführerin Julia Löschnig bekannt. Denn es kamen schon über 24.000 Kilometer zusammen. Bis Ende August geht es weiter. ÖVP-Chef Martin Gruber: "In Kärnten sind einige Gebiete hart von Unwettern getroffen worden – jeder neue Baum, den wir in diesen Regionen pflanzen, ist ein Beitrag zur Wiederaufforstung und damit auch zum Klimaschutz."

Auf der Website wirradln.ktnvp.at gibt es schon 354 Einträge von Privatpersonen, die ihre Fahrrad-Kilometer registriert haben. Nicht enthalten sind die Teams, die bei Gemeinde-Parteiausflügen Kilometer gesammelt haben.

Die Top 3 Radler:

Josef-Jörg Triebnig (Völkermarkt): 1.919,20 km (38 Bäume)

Michael Janesch (Klagenfurt): 1.739,20 km (34 Bäume)

Andreas Sneditz (Völkermarkt): 1.420 km (28 Bäume)

Die Top 3 Gemeinden:

Team Herbert Gaggl (Moosburg): 817,93 km

ÖVP Wolfsberg: 542 km

ÖVP Poggersdorf: 540 km

„Mit Rad und Tat“: 400 Bäume für unwettergeschädigte Gebiete