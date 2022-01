FPÖ Kärnten Landesparteiobmann Erwin Angerer präsentiert in einer Pressekonferenz die neue Werbekampagne im Kampf gegen den Impfzwang.



KÄRNTEN. Erwin Angerer präsentiert die neue Werbekampagne der FPÖ Kärnten, die sich klar gegen den Impfzwang ausspricht. Mit dem Slogan „Ja zur Freiheit, nein zum Impfzwang", versucht die Partei, „die Politik und Entscheidungsträger wachzurütteln". Angerer kritisiert in diesem Zusammenhang die Haltung des Landeshauptmannes Peter Kaiser, eine Impfpflicht sei DIE Lösung gegen die Verbreitung des Virus. Ein Zwang sei das falsche Mittel zur Pandemiebekämpfung. Die Kampagne soll sensibilisieren, denn jeder würde einmal den Status eines Ungeimpften erreichen. Neben der Impfung sollten, laut Angerer, auch alternative Behandlungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden und die Folgen einer Impfpflicht für die Gesellschaft bedacht werden. Auf der Website impfzwang.at unterstützt die FPÖ zudem die Bürger im Kampf gegen den Impfzwang.