Präsident Harald Sucher und seine Vorstandskollegen wurden von Landeshauptmann Peter Kaiser angelobt.

KÄRNTEN. Im Schloss Krastowitz trafen sich heute die Kammerräte der Landarbeiterkammer zu ihrer konstituierenden Sitzung bzw. Vollversammlung. Landeshauptmann Peter Kaiser nahm die Angelobung des Vorstandes vor – von Präsident Harald Sucher, dem 1. Vizepräsident Alexander Rachoi, dem 2. Vizepräsident Valentin Zirgoi und den Vorstandsmitgliedern Michael Gfrerer und Gerhard Altziebler. Auch Agrarreferent Landesrat Martin Gruber wohnte der Sitzung bei.

Landarbeiterkammer als Partner

Für Kaiser ist die Arbeit der Kammerräte "unverzichtbar und wichtig". Er gratulierte weiters zum Einstimmigkeitsprinzip der Kammer bei Entscheidungen – ein Markenzeichen der Interessenvertretung. Die enge Kooperation und die gemeinsame Interessenlage in der Kammer führte bei der letzten Wahl zu einer gemeinsamen Liste.

Für Gruber ist die Landarbeiterkammer ein "wichtiger Partner für land- und forstwirtschaftliche Betriebe: "Wir brauchen in der Land- und Forstwirtschaft motivierte und hoch qualifizierte Arbeitnehmer. Die Landarbeiterkammer vertritt sie nicht nur, sie berät und unterstützt sie auch. Und trägt damit dazu bei, dass diese Arbeitskräfte den Betrieben in den ländlichen Regionen auch erhalten bleiben."

Auszeichnungen

15 Funktionäre wurden heute mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet:

Gold: Harald Sucher, Mario Duschek, Josef Unterluggauer, Ferdinand Walz

Silber: Alexander Rachoi, Werner Fellner, Michael Gfrerer, Christoph Lach, Gerald Lagler, Birgit Schurian, Christina Stöby

Bronze: Hildegard Jessernig, Karl Heinz Joham, Hubert Krische, Valentin Zirgoi

Kammerrat a. D. Werner Fellner erhielt außerdem das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Ergebnisse der Landarbeiterkammer-Wahl am 4. August: