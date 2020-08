Wandern in Kirchdorf: Das sind unsere Geheimtipps

1. Schneeofen-Runde auf der Höss

Gemeinde: Hinterstoder

Adresse/Anfahrt: Talstation der Höss-Bahn direkt im Zentrum der Gemeinde Hinterstoder (Betriebszeiten der Bergbahnen in Hinterstoder beachten!)

Beschreibung: Dieser 1,8 km lange „Alpenspaziergang“ zwischen Latschen und Almrausch ist auch für die Kleinsten in rund 30 Minuten einfach zu bewältigen. Ausgangspunkt ist die Bergstation des Höss-Express auf 1.800 Metern Seehöhe. Der Rundweg führt fast eben durch saftige Almwiesen und das „Latschen-Labyrinth“ zum Schneeofen, von dort leicht ansteigend zur Aussichtsplattform „Dachsteinblick“. Dann geht es bergab bei traumhaftem Panorama, den Großen Priel und die Spitzmauer immer im Blick. Der Schafkogelsee lädt ein zum Verweilen und Genießen. Von dort sind es nur mehr wenige Minuten, vorbei an der Bergkapelle, zurück zur 6er-Sesselbahn Höss-Express.

Darum ist es unser Geheimtipp: Wandertipp für die ganze Familie, herrliches Panorama

Mehr Infos:http://www.hiwu.at

2. Dem Käse auf der Spur – auf den Grillparz



Gemeinde: Schlierbach

Adresse/Anfahrt: Ausgangspunkt ist der Ortsplatz in Schlierbach

Beschreibung: Nummer: K80 & K82. Dauer: ca. 3 Stunden, Höhenmeter: 402. Ausgehend vom Schlierbacher Ortsplatz ist die erste "Erlebnisstation" das Stift Schlierbach. Weiter geht's zur Rückseite des Klosters und über einen kleinen Schotterweg zu einer Straße. Dort geht es links weiter. Der Wiesenweg führt zur Kalvarienbergkapelle, vorbei an den Haslingerhäusern bis zum Ende der Asphaltstraße. Von dort geht man am Wiesen- und Forstweg hinauf in den bewaldeten Hang des Grillenparzes. Ab der Schmickinger Kapelle ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Dort wird man mit der prachtvollen Aussicht bis ins hügelige Mühlviertel belohnt. Beim Abstieg über Wiesenwege genießt man einen herrlichen Blick aufs Tote Gebirge. Über den Schaunberg kommt man dann durch den Wald zur Jausenstation Zeisl und zur SPES Zukunftsakademie.

Darum ist es unser Geheimtipp: Auf dem Rundwanderweg erfährt man alles Wissenswerte über die Käseproduktion. Ein idealer Weg für die ganze Familie - interaktives Erlebnis mithilfe der kostenlosen "Genusswander-App"

Mehr Infos:www.oberes-kremstal.at

3. Gradnalm mit Herrentisch

Gemeinde: Steinbach am Ziehberg

Adresse/Anfahrt: Von der Pyhrnpass Bundesstraße B 138 von Schön Richtung Kirchdorf kommend, vor Micheldorf Richtung Flugplatz abbiegen, die Gradnalm ist bereits angeschrieben. Der Straße in die Krems bis zu den letzten Häusern folgen.

Beschreibung: Die Gradnalm liegt am Fuße des schroffen Kammes der Kremsmauer auf einer Sehhöhe von ca. 1.240 m. Am besten startet man vom Kremsursprung über die Sattelhald auf dem markierten Weg zur Gradnalm. Die Gehzeit beträgt ca. 2 Stunden und der Wanderweg ist nicht allzu schwierig. Die Alm ist von Anfang Mai bis Ende Oktober bewirtschaftet. Oberhalb der Hütte liegt der Herrentisch (Gehzeit ca. 15 min.), wo einst die "Schwarzen Grafen" saßen. Vom Herrentisch aus gibt es einen herrlichen Blick ins Krems- und Steyrtal. Des Weiteren bietet sich eine Rundwanderung der Falkenmauer zum Kremsursprung, über das Törl auf die Kremsmauer, in die Steyrling oder auf den Pfannstein (Blick ins Tote Gebirge) an.

Darum ist es unser Geheimtipp: Die Gradnalm liegt meist über der Nebelgrenze und eignet sich bis in den Spätherbst als Tourenziel.

4. Ritterweg zur Ruine Seisenburg



Gemeinde: Pettenbach

Adresse/Anfahrt: Start nähe Tagesheimstätte Lebenshilfe (Bushaltestelle Dürndorf)

Beschreibung: Vom Ausgangspunkt nahe der Bushaltestelle Dürndorf wird über einen Wiesenweg zum Kreuzbankerl gewandert, den Dürnbach entlang zum Scharzerkogel, weiter auf einem Waldweg zur Hanselhubersiedlung und über den Sausbach ins Dörfl.Von hier geht es links über eine Waldstraße bis zu einer Wildfutterstelle. Dort entscheiden sich die Wandersleute für den Steig oder die bequeme Forststraße, um zur Ruine Seisenburg zu gelangen. Von der Ruine Seisenburg gelangt man von derselben Route zurück nach Pettenbach oder über den Jägersteig K31 zum Magdalenaberg. Gehzeit: 2 Stunden, Anforderung: leicht, Höhenmeter: 223 Meter

Darum ist es unser Geheimtipp: Auf den Spuren der Ritter – eine spannende Wanderung für die ganze Familie

5. Über die Gowilalm auf den Kleinen Pyhrgas



Gemeinde: Spital/Pyhrn

Adresse/Anfahrt: Die Wanderung beginnt bei der Jausenstube Singerskogel in Oberweng

Beschreibung: Es ist eine problemlose Wanderung auf einem breiten, aber stellenweise steilen Weg. Man folgt dem Wegweiser zur Gowilalm bzw. der Wanderweg-Nummer 616, zweigt gleich darauf rechts ab und geht am Gasthaus Singerskogel vorbei. Bei der nächsten Abzweigung links weiter, bis es rechts auf dem breiten Weg durch den Wald ansteigt. Eine Kehre der Forststraße wird geradeaus abgekürzt, dann führt der Weg über einen steilen und bewaldeten Rücken zur 1.375 Meter hoch gelegenen und bestens bewirtschafteten Gowilalm hinauf. Weiter zum kleinen Pyhrgas geht es gleich oberhalb der Gowilalm über den Steig 619, der durch steile Latschenhänge und das felsige Gelände hoch über dem Holzerkar emporzieht. Zuletzt geht es am oberen Rand der abschüssigen Gipfelwiese zum Kreuz. Der anspruchsvollere Gipfelanstieg erfordert Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Wanderweg-Nummer: 616, 617.

Darum ist es unser Geheimtipp: Traumhafter Rundblick auf über 2000 Meter und Aufstieg über eine der schönsten Almen der Region

Mehr Infos: https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/wanderwege.html

6. Rinnende Mauer, Naturjuwel in Molln

Gemeinde: Molln

Adresse/Anfahrt: Die Wanderung beginnt beim Gasthaus Stefaniebrücke

Das Gasthaus ist per Rad, mit öffentlichen Bussen (Bushaltestelle "Stefaniebrücke") und mit dem Auto leicht zu erreichen, ebenso zu Fuß aus dem Mollner Zentrum.

Der Weg führt zunächst kurz in südwestlicher Richtung flussaufwärts (Beschilderung beachten), orientiert sich jedoch bald in einem Bogen nach rechts hinunter zum Flussufer. Er bleibt in der Schlucht, wo nach ca. 30 Minuten Gehzeit die Einmündung der Krummen Steyrling erreicht wird, die man auf einem Holzsteg („Zinkensteg“) überquert. Weiter unter imposanten Konglomeratwänden die Steyr entlang verlässt der Weg nach ca. 500 Metern den Uferbereich und führt hinauf an die Schluchtoberkante, der er bis zu einer ausgedienten Seilbahnhütte folgt. Rund 50 Meter nach diesem alten Holzgebäude zweigt ein schmaler, anfangs schwer erkennbarer Steig nach links Richtung Schlucht ab, auf dem man bald zur Rinnenden Mauer gelangt (ca. 45 Minuten von der Mündung).

Für den Rückweg bieten sich mehrere Möglichkeiten: Entweder retour am selben Weg, oder – von der Seilbahnhütte ausgehend – den Schluchtbereich verlassend und der „Rinnende Mauer-Runde“ folgend durch den sogenannten „Aigner-Schacher“ eben zum Parkplatz Gradau bei der Haunoldmühlstraße und weiter durch den Ortsteil Gstadt beim Hoisn Haus vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Reine Gehzeit: 2,5 Stunden

Darum ist es unser Geheimtipp: Geologische und botanische Kostbarkeiten im Flußparadies von Krummer Steyrling und Steyr

Mehr Infos: www.nationalparkregion.com

7. Baumschlagerreith – Steyr-Ursprung

Start: Almgasthof Baumschlagerreith, Hinterstoder

Länge: 700 Meter/15 Minuten

Zur Wanderung: Vom Parkplatz beim Gasthof wandert man auf dem Weg Nr. 209/216 gemütlich in zirka 15 Minuten zum Steyr-Ursprung. Am Talende entspringt aus mehreren Quellen die Steyr. Zurück geht es über den gleichen Weg. Diese kurze Wanderung ist ideal für Familien oder an heißen Sommertagen.

mehr Infos: https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/wanderwege.html

8. Pramfelder Reith

Start: Flinderlmühle in Oberweng, Spital am Pyhrn

Länge: 3,2 km/1,5 Stunden

Zur Wanderung: Ausgangspunkt ist die Flinderlmühle unterhalb der Jausenstube Singerskogel in Oberweng. Von hier aus geht man vorbei am Bauernhof Pugl und biegt danach links Richtung Pramfelder Reith ab. Die gemächlich ansteigende Forststraße führt durch den Hochwald zur bewirtschafteten Alm.

mehr Infos: https://www.urlaubsregion-pyhrn-priel.at/wanderwege.html

9. Zum Jagahäusl im Bodinggraben

Start: Parkplatz Scheiblingau, Molln

Länge: 1 Stunde je Richtung

Zur Wanderung: Auf einer Forststraße entlang der Krummen Steyrling bis zum Jägerhaus im Bodinggraben. Auch für Kinderwagen geeignet! Vom Jägerhaus gelangt man zu vielen weiteren schönen Zielen, unter anderem zur Ebenforstalm (Weg Nr. 472) und zur Schaumbergalm.

mehr Infos: www.nationalparkregion.com