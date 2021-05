Der Ortsausschuss der Rotkreuz-Ortsstelle Windischgarsten wurde im Rahmen einer geheimen Wahl neu aufgestellt.

WINDISCHGARSTEN. Da die Ortsstellenversammlung heuer nicht als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat, bestand am 24. April 2021 die Möglichkeit, beim Wahlausschuss seine Stimme abzugeben. Das vorgeschlagene Ortsausschuss-Team wurde mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Markus Gösweiner wurde somit als Ortsstellenleiter für eine weitere Periode bestätigt. Als seine Stellvertreter fungieren ab sofort Bürgermeister Michael Eibl und Christian Eror.

Fast 16.000 Stunden freiwillig geleistet

Zur kontinuierlichen Sicherstellung des Rettungsdienstes leisteten die freiwilligen Mitarbeiter 15.933 Stunden sowie Zivildiener, hauptamtliche Mitarbeiter und eine Berufsfindungspraktikantin 13.712 Stunden. Aber auch in vielen anderen Bereichen wurde umfassende freiwillige Zeit erbracht für Menschen, die Hilfe benötigen: Essen auf Rädern, Besuchsdienst, Betreubares Wohnen, Betreutes Reisen, Pflegebettenverleih, Rufhilfe, Sterbebegleitung bzw. Trauerbegleitung – die Leistungen sind breit gefächert.

Ein herzliches Dankeschön an all jene für ihre aktive Mitarbeit, die mit Ablauf der Periode aus dem Ortsausschuss ausgeschieden sind. Und ganz besonders an alle für die umfassenden und kontinuierlichen freiwilligen Leistungen für Menschen, die Hilfe benötigen.