Der Kirchdorfer Pfarrgemeinderat wählte ein junges Team aus seiner Mitte für die ehrenamtliche Leitung.

KIRCHDORF. Ein junges Team wurde in Kirchdorf an der Krems als Obleute des Pfarrgemeinderates gewählt: Jakob Haijes, 28 Jahre, Controller in einem Produktionsbetrieb und als seine Stellvertreterin Ida Brandstätter, 27 Jahre, hauptberuflich Regionskoordinatorin der Katholischen Jugend. Beide engagieren sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Pfarre. „Danke für eure Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ist eine Freude, dass ihr von so einer überwiegenden Mehrheit in dieses Amt gewählt wurdet. Alles Gute für euer Engagement!“, gratulierte Pastoralassistentin Susanne Lammer den beiden.

In der Pfarrgemeinderatsleitung werden mit ihnen zusätzlich Edith Gegenleitner und der noch zu wählende Obmann des Finanzausschusses gemeinsam mit den SeelsorgerInnen Pater Severin Kranabitl, Bernadette Hackl und Susanne Lammer sowie dem Pfarrverwalter Günter Wolfinger vertreten sein.

"Wir sind eine lebendige Gemeinschaft"

Ida Brandstätter: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt worden ist und freue mich, meine neue Aufgabe gemeinsam mit Jakob anpacken zu können. Dabei ist es mir besonders wichtig, dass es uns gelingt, zusammen mit und im Pfarrgemeinderat eine Atmosphäre der Wertschätzung und des Willkommen-Seins zu pflegen.“

Jakob Haijes: „Wir sind in Kirchdorf eine sehr lebendige Gemeinschaft, zu der viele Menschen etwas beitragen. Ich freue mich als Pfarrgemeinderatsobmann das Leben in unserer Pfarre mitzugestalten und Christ sein heute zu leben.“