WINDISCHGARSTEN (sta). Nach dem Rücktritt von Norbert Vögerl (ÖVP), der krankheitsbedingt seinen Sessel in der Gemeindestube räumte, war man in Windischgarsten auf der Suche nach einem neuen Bürgermeister. Der 23-jährige Michael Eibl (ÖVP) wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 14. August vom Gemeinderat mit 13 Stimmen zum neuen Ortstchef gewählt. Auf Reinhard Virag (SPÖ) entfielen elf Stimmen, eine Stimme war ungültig. Eibl übernimmt das Amt von Barbara Blutaumüller, die zuletzt interimistisch die Geschäfte führte. Nach der Aufarbeitung der Geschehnisse rund um die Gemeindefinanzen will Eibl Windischgarsten in die Zukunft führen. Die ÖVP hat im Gemeinderat elf Stimmen, die SPÖ acht, die FPÖ fünf und die Bürgerliste „Für Windischgarsten“ eine Stimme.