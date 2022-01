Laura Herzog ist seit einem Jahr Uhrmachergesellin mit Auszeichnung in Windischgarsten. Ein Beruf der langsam in Vergessenheit gerät, ist er dennoch so wichtig.



WINDISCHGARSTEN. Die 23-jährige Laura Herzog arbeitet seit 2017 in dem Familienbetrieb in Windischgarsten mit. Gemeinsam mit Vater Mario repariert, serviciert und restauriert sie Groß- und Kleinuhren. Mutter Michaela unterstützt die beiden im Verkauf und in der Beratung.

Vor allem die familiäre Atmosphäre schätzt die junge Windischgarstnerin sehr.

Mit viel Leidenschaft am Werk



Die Lehre als Uhrmacher/Zeitmesstechniker dauert dreieinhalb Jahre und in ganz Österreich gibt es nur eine Berufsschule in Karlstein an der Thaya. "In meiner Lehrzeit waren wir insgesamt im ganzen Land nur fünf Lehrlinge, davon vier Frauen.", erinnert sich Laura.

Die 23-jährige entschied sich 2017 dazu in den Betrieb der Eltern einzusteigen. "Mich steckte die Freude meines Vaters an. Es ist eine sehr schöne Arbeit in einer tollen Branche.", ist Laura überzeugt.

Zu ihrem Vater hatte die Windischgarstnerin immer schon ein sehr gutes Verhältnis, welches durch die enge Verbindung von Lehrherr und Lehrling nochmals gestärkt wurde.

"Laura hat auch die Vorteile des eigenständigen Arbeitens gesehen und schätzen gelernt. Es ist schön gemeinsam in einem Familienbetrieb zu arbeiten und es freut mich besonders dass auch unsere Tochter nun mit dabei ist.",

so der Uhrmachermeister Mario Herzog.

Möchte man den Beruf als Uhrmacher/Zeitmesstechniker erlernen sind, laut Laura, eine ruhige Hand, innere Ruhe und Geschicklichkeit von großem Vorteil: "Meine Arbeit ist sehr filligran. Vor allem eine gute Feinmotorik ist enorm wichtig. Manche Teile sind nicht größer als ein paar Haare nebeneinander, da braucht man manchmal wirklich viel Geduld."

Neben dem Reparieren von Taschen-, Armband- und Wanduhren gehört in den Aufgabenbereich der jungen Uhrmachergesellin auch der Verkauf von Uhren, Schmuck und Sportpreisen dazu.

Ein außergewöhnliches Handwerk, das Laura Herzog erhalten und mit der Meisterprüfung in naher Zukunft perfektionieren möchte. Mit viel Liebe und Leidenschaft erledigt sie die Wünsche der Kunden, vom alltäglichen Batteriewechsel bis hin zum Wiederinstandsetzen alter Uhren.