Am 23. Dezember 2021 kam es aufgrund von spiegelglatten Straßen zu mehreren Verkehrsunfällen.

OÖ. Wie die Polizei bereichtet, fuhr eine 33-jährige Frau gegen 20:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der A8 in Fahrtrichtung Suben und kam in etwa bei Straßenkilometer 34,3 im Gemeindegebiet von Aistersheim aufgrund der glatten Fahrbahn nach einem Eisregen ins Schleudern. Der Pkw drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein nachfolgender 73-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das stehende Fahrzeug. Der 73-Jährige und seine Beifahrerin wurden beim Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Die 33-Jährige und ihre beiden Kinder wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert.

Kollision bei Tunneleinfahrt auf A9

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 21:05 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Trettertunnel auf der A9 in Fahrtrichtung Passau nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gesperrt. In weiterer Folge hielten mehrere Fahrzeuge vor der Tunneleinfahrt an. Kurz vorher hatte es zu regnen begonnen und ein Lkw sowie vier Pkw konnten ihre Fahrzeuge am Stauende nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Sie kollidierten miteinander, wobei insgesamt drei Personen leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden ins Klinikum Kirchdorf eingeliefert.

Unfall auch in Sierning

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land lenkte seinen Pkw auf der Hochstraße in Sierning zur Kreuzung mit der Schiedlbergerstraße. Er hielt sein Fahrzeug an, da die Fahrbahn spiegelglatt war. Eine nachfolgende 35-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Steyr-Land konnte nicht mehr rechtzeig anhalten, rutschte gegen den vor ihr stehenden Pkw und schob diesen gegen ein Verkehrszeichen. Dabei erlitt die Beifahrerin des 61-Jährigen leichte Verletzungen. Sie und ein 24-Jähriger, welcher aus dem gleichen Fahrzeug ausgestiegen war, um die nachfolgenden Fahrzeuge auf die glatte Straßenstelle aufmerksam zu machen und dabei ausrutschte, wurden leicht verletzt.

Esternberg: Fahrzeug überschlug sich

In der Nacht zum 24. Dezember, gegen 1.15 Uhr, fuhr eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige mit ihrem Pkw auf der B130 von Passau kommen in Richtung Linz. Sie geriet mit dem Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn bei Straßenkilometer 47,4 im Gemeindegebiet von Esternberg in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und durchstieß das Geländer eines an die Fahrbahn anschließenden Radweges. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw über eine ca. zwei Meter hohe Betonmauer. Er verfing sich in den Stauden der Uferböschung der Donau, kam auf dem Dach zum Liegen und drohte in den Fluss abzugleiten. Die Frau und ihr 23-jähriger Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Pkw befreien. Sie erlitten lediglich leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Pyrawang wurde zur Absicherung des Fahrzeuges verständigt, die Bergung wird voraussichtlich im Laufe des Tages erfolgen.