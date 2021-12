Die Schüler der Polytechnischen Schule Windischgarsten (PTS) bauten im Rahmen des Schulprojekts „Eisfläche“ einen 200 Quadratmeter großen Eislaufplatz für die Mittel- und Polytechnische Schule Windischgarsten.

WINDISCHGARSTEN. Der Bauhof der Gemeinde Windischgarsten stellte das Holz zur Verfügung, aus denen die Schüler in mehreren Arbeitsschritten in der Werkstatt der PTS transportable Holzelemente für die Seitenwände der Eislauffläche herstellten.

Die Konstruktion der Holzelemente sind für einen mehrjährigen Auf- und Wiederabbau der Eisfläche im Baukastenstil gefertigt. Die Holzelemente wurden miteinander verschraubt, sodass ein 10 m x 20 Meter großes Rechteck entstand, in das eine Folie hineingelegt wurde. An die Innenseite des Holzrechtecks montierten die Schüler Holzbretter, welche die Folie vor den scharfkantigen Schlittschuhen schützt. Im Anschluss an den letzten Arbeitsschritt wurde das Becken mit Wasser geflutet.

Eisschaber von DANA

Trotz eines nur mäßig kalten Dezembers konnte die Eisfläche durch nächtelanges Aufspritzen dünner Wasserschichten die notwendige Tragfähigkeit erreichen. Zur großen Freude der Schüler war das Schlittschuhlaufen auf der Eisfläche vor Weihnachten möglich. Für das Entfernen von Unebenheiten im Eis stellte die Firma DANA einen großen Eisschaber her, der sich als sehr nützlich für die Eispräparation erwies. Damit möglichst viele Schüler in den Genuss des Eislaufens kommen, verfügt die Schule über 31 Paar Schlittschuhe.

Auf viele weitere „Eistage“ freuen sich die Mittelschule und die Polytechnische Schule Windischgarsten.