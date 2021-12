Die Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm sind sehr gut in die Weihnachtsferien gestartet. Am kommenden Wochenende ist viel Sonnenschein angesagt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, die Skitickets online zu kaufen und auch online mit dem notwendigen 2G-Nachweis freischalten zu lassen.

HINTERSTODER, SPITAL AM PYHRN. In Hinterstoder carvten zu Beginn der ersten Ferienwoche bei Schönwetter bis zu 4.500 Gäste pro Tag über die Pisten, auf der Wurzeralm rund 2.500 pro Tag. „Das Interesse am Skifahren ist groß, das freut uns. Die Menschen genießen die Tage auf den Bergen“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG.

Die beiden Skigebiete liegen mit diesen Gästezahlen nicht bei ihrer Höchstauslastung. Dennoch kam es zu einigen Wartezeiten.



„Ich möchte mich für die teilweise längeren Wartezeiten entschuldigen. Diese entstanden durch die notwendige Freischaltung der Skitickets mittels 2G Nachweis, hauptsächlich an den Kassenautomaten“, so Helmut Holzinger.

Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen AG

Der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG appelliert an alle Gäste, ihre Tickets online zu kaufen und auch dort gleich mit einem gültigen 2G Nachweis freizuschalten. „So kann man direkt vom Parkplatz oder von der Busstation zur Seilbahn – ohne Wartezeit. Einzige Voraussetzung ist eine Chipkarte, also z.B. ein Skiticket, das man nicht zurückgegeben hat und so immer wieder neu aufladen und verwenden kann."

Vergünstigtes Skivergnügen



Der 2G Nachweis kann direkt über ein Online-Portal erbracht werden, das über die Website www.hiwu.at erreichbar ist. Der Nachweis ist für die Freischaltung des Tickets notwendig. Wer das nicht online erledigt, muss im Skigebiet zu einem Kassenautomaten oder zu den Kassen. Bei den Freischaltungen vor Ort kann es – wie am vergangenen Wochenende – zu Wartezeiten kommen. „Wer sein Ticket online kauft, hilft nicht nur beim Vermeiden von Wartezeiten sondern genießt auf der Wurzeralm und in Hinterstoder eine Ermäßigung“, so Holzinger.

Alle Informationen für beide Skigebiete auf www.hiwu.at