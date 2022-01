Antigen-Schnelltest zur Selbstverwendung als 3G-Nachweis: FPÖ und OÖVP kündigen Dringlichkeitsantrag für kommende Landtagssitzung an.

PETTENBACH. „Die derzeit verfügbaren Testkapazitäten sind großteils ausgelastet. In den kommenden Wochen ist nicht von einer Abflachung auszugehen. Eine Wiederzulassung der Wohnzimmertests (Antigen-Schnelltest) als gültiger 3G-Nachweis ist dringend geboten, um die steigende Testanzahl bewältigen zu können", so FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Gruber aus Pettenbach zur Ankündigung des gemeinsamen Dringlichkeitsantrags der FPÖ und OÖVP an die Bundesregierung für die kommende Landtagssitzung. „Wir erwarten eine breite Unterstützung unseres Antrages. Wir müssen die guten Erfahrungen aus der Anwendung der Wohnzimmertests nutzen und uns gemeinsam bei der Bundesregierung für diesen notwendigen Schritt einsetzen“, so Michael Gruber abschließend.