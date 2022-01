Am Samstag waren in der Superliga im Sportkegeln der SKC Kleinwarasdorf zu Gast beim SV GW Micheldorf. Die Burgenländer liegen Punktegleich mit dem KSK Orth/Donau an der Tabellenspitze, trotzdem hoffte man bei den Heimischen den vermeintlich "Großen" ein Bein stellen zu können. Die Kremstaler Wögl und Kaiblinger legten zwar ambitioniert los und kämpften beherzt, mussten aber beide Punkte zum Start dann doch den Gästen überlassen. Im zweiten Spielpaar erwischte Cozik Tomas von den Micheldorfern einen rabenschwarzen Tag und hatte keine Möglichkeit für die Heimischen zu Punkten. Auch Ecker musste denkbar knapp, die Entscheidung viel erst auf den letzten Würfen, den Punkt den Gästen überlassen. Im Schlußdurchgang hatte Bruckner gegen den erfahrenen Cech keine Chance, doch Hruby holte den Ehrenpunkt für den SV GW Micheldorf.

Die Leistungen: Ecker 570, Kaiblinger 569, Wögl 565, Hruby 563, Bruckner 553, Cozik 533

"Die Niederlage ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, denn den einen oder anderen Punkt hätten wir schon machen können. Für mehr waren aber die Burgenländer zu stark, die Niederlage geht in Ordnung" musste sich nach dem Spiel Kapitän Kaiblinger eingestehen.

Jetzt heißt es Kräfte sammeln, und sich vorbereiten auf die nächste Partie, denn am 5.Februar kommt der KSV Wien nach Micheldorf.

