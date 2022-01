Sehr erfolgreich starteten die Sportkegler des SV GW Micheldorf ins neue Jahr.

Gleich im ersten Spiel der Frühjahrssaison war der Tabellennachbar KSK Austria Krems zu Gast in Micheldorf. Von Beginn an gingen die heimischen Sportler konzentriert zu Werke, denn man war sich über die Wichtigkeit dieses Spieles bewusst - mit einem Sieg würde man nicht nur den Tabellenplatz tauschen, sondern auch die Abstiegsplätze vorübergehend verlassen.

Tomas Cozik ließ seinem Gegner keine Chance, und holte den ersten Punkt mit 587: 499 Kegel. Klaus Bruckner hatte gegen den starken Kremser Sobcak mehr zu kämpfen, holte sich jedoch mit seinem letzten Wurf doch noch den Punkt mit 573:579 Kegel. In der nächsten Spielpaarung musste Daniel Ecker trotz guter Leistung den Punkt knapp mit 578:584 abgeben. Daneben holte jedoch Petr Hruby ebenfalls knapp mit 572:571 den Punkt für die Kremstaler. Im letzten Durchgang war die Luft bei den Gästen draußen und sie konnten nichts mehr entgegensetzen. Somit gingen beide Punkte (Christian Wögl 584:520 und Sigi Mitterhuber 540:524) an GW Micheldorf.

Schlussendlich konnte man doch einen souveränen 7:1 Erfolg mit 157 Kegel Vorsprung nach Hause bringen.

"Ich bin sehr stolz auf mein Team! Wir haben drei verletzungsbedingte Ausfälle, und trotzdem eine sehr gute Mannschaftsleistung auf die Bahn gebracht! Das war ein ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt!" war Sektionsleiter Futschik richtig happy nach dem Spiel.

Im nächsten Spiel geht es nach St.Pölten (Samstag 15.01.2022 11:00 Uhr)

http://www.gwmicheldorf.at/de/sportkegeln.html