Landes-Sportehrenzeichen verliehen

Das Landes-Sportehrenzeichen in Silber und Gold für 116 SportlerIinnen und FunktionäreInnen aus Oberösterreich. Fünf Ausgezeichnete kommen aus dem Bezirk Kirchdorf.

An 29 aktive SportlerInnen und 37 FunktionäreInnen aus Oberösterreich überreichte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landessportorganisation (LSO), Union-Präsident Franz Schiefermair, das Landes-Sportehrenzeichen in Silber. „Herzliche Gratulation all diesen Persönlichkeiten des oberösterreichischen Sports zur verdienten Auszeichnung. Die Liste der Geehrten steht für viele großartige Erfolge und zeigt einmal mehr das enorme Engagement und die sportliche Vielfalt in unserem Bundesland“, betonte Landesrat Achleitner. Aus dem Bezirk Kirchdorf wurden Roland Knapp und Klaus Hübner mit dem Landessportehrenzeichen in Gold und Gerald Gegenleithner, Friedrich Steinmaurer und Manfred Tiefenthaler mit dem Landessportehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Sport ist Lebensschule

„Sport ist eine Lebensschule und die Basis für ein aktives und gesundes Leben, ebenso aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und eine Bereicherung für den Tourismus“, so Landesrat Achleitner weiters. Daher habe der Sport in Oberösterreich einen besonders hohen Stellenwert: Mit 2.500 Sportvereinen und rund 200.000 ehrenamtlich engagierten Menschen gibt es in keinem anderen Bereich des sozialen Lebens einen so hohen Anteil an Ehrenamtlichen. „Das Land Oberösterreich ist dankbar und stolz, dass so viele Menschen ihr Leben dem Sport widmen und darin sehr erfolgreich sind. Die verliehenen Ehrenzeichen stellen ein ganz besonderes Zeichen der Wertschätzung für außergewöhnliche Leistungen im und für den Sport dar", betonten Landesrat Achleitner und Präsident Schiefermair.

Ehrenzeichen in Gold, Roland Knapp aus Micheldorf

OÖ. Fußball-Verband

Seit über 20 Jahren gelten das Augenmerk und Engagement von Roland Knapp zur Gänze dem Fußball-Nachwuchs. Anfänglich als Funktionär beim Sportverein Micheldorf aktiv, ist er seit 2002 einer von fünf Regionsleitern des OÖ. Fußballverbandes und in dieser Funktion für die Nachwuchsgruppe Süd verantwortlich. Mit seinem Einsatz leistet Roland Knapp essentielle Arbeit für den Nachwuchsspielbetrieb in Oberösterreich.

Ehrenzeichen in Gold, Klaus Hübner aus Kremsmünster

TuS Kremsmünster

Klaus Hübner hat sich bereits 1968 als Gründungsmitglied der Faustball-Sektion des Turn- und Sportvereins Kremsmünster dem Faustballsport verschrieben. Über die Jahre engagierte er sich in unterschiedlichen Funktionen – ob als Jugendbetreuer, Lehrwart oder stellvertretender Sektionsleiter. Der heutige Obmann-Stellvertreter des TuS Kremsmünster und Bezirksreferent des Faustball-Landesverbandes gilt als loyaler, korrekter und aufmerksamer Funktionär, auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann.

Ehrenzeichen in Silber, Gerald Gegenleithner, Steinbach

Sportunion Steinbach am Ziehberg

Seit knapp 25 Jahre lenkt Gerald Gegenleithner nun schon als Vereinsobmann die Geschicke der Sportunion Steinbach am Ziehberg. Er tut dies mit derselben Leidenschaft, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit wie am ersten Tag, stellt sich jeder sportlichen wie organisatorischen Herausforderung und hat immer ein offenes Ohr für seine Mitglieder sowie Funktionärinnen und Funktionäre.

Ehrenzeichen in Silber für Friedrich Steinmaurer, Ried

Sportunion Ried im Traunkreis

1999 übernahm Friedrich Steinmaurer die Funktion des Obmanns der Sportunion Ried im Traunkreis. Heute – rund 23 Jahre später – ist Friedrich Steinmaurer eine Institution – ein Umstand, der ganz klar seinem großartigen Engagement, seiner Handschlagqualität und seiner Umsichtigkeit geschuldet ist.

Ehrenzeichen in Silber fürManfred Tiefenthaler, Nußbach

Union Nußbach

Manfred Tiefenthaler ist seit seiner frühesten Kindheit dem Sport und Union-Familie verbunden. Seit 30 Jahren engagiert er sich bei der Union Nußbach, insbesondere in der Förderung des sportlichen Nachwuchses unter anderem als Sektionsleiter im Jugendfußball. Ab 2005 fungierte er als Kulturwart und seit 2014 ist er Obfrau-Stellvertreter. Manfred Tiefenthaler hat für jedes Anliegen ein offenes Ohr, ist lösungsorientiert und investiert viel Arbeit und Zeit in seine ehrenamtliche Tätigkeit.