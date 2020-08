Rekordstarterfeld bei der 92. Langen Wettfahrt um das Blaue Band vom Attersee um den Burgau-Pokal.

MOLLN. 107 gemeldete Boote waren bei der 92. "Langen Wettfahrt 2020" mit dabei. Das bedeutet in der mehr als 100-jährigen Geschichte einen neuen Teilnehmerrekord. Bei schwachen Winden und einer Flaute war es in diesem Jahr eine sehr „lange“ Lange Wettfahrt am Attersee. Sieger wurde Alexander Wiesinger vom UYC Attersee. Die Lange Wettfahrt ist auch Teil der Regattaserie „Long-Distance-Challenge“. Als vierter Teil wurde auch hier der Gesamtsieger gekürt, über den sich der Mollner Christoph Nitsch freute. Die erste Lange Wettfahrt mit dem traditionellen Kurs Yachtclub-Kammer-Burgau-Yachtclub fand 1904 statt. Sie ist damit die mit Abstand traditionsreichste Langstreckenregatta in Mitteleuropa. Die „Centomiglia“ am Gardasee und die „Rund Um“ am Bodensee gibt es seit 1951 heuer jeweils zum 70. Mal, die „Bol d´Or“ am Genfersee zum 82. Mal seit 1939.