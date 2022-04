Die Sektion Leichtathletik des TuS Kremsmünster veranstaltet heuer am 15. Mai wieder den traditionellen Kremsmünsterer Marktlauf.

KREMSMÜNSTER. Nach der letzten Ausgabe im März 2019, bei der auch die oberösterreichischen Landesmeisterschaften im Straßenlauf in Kremsmünster ausgetragen wurden, hatte die 27. Ausgabe mit Beginn der Covid-19 Pandemie im März 2020 nur wenige Tage vor ihrer Durchführung abgesagt werden müssen. Nun wollen es die Veranstalter nach zweimaliger pandemiebedingter Pause heuer wieder versuchen – etwas später als gewohnt erst am Sonntag, 15. Mai.

Vier Runden durch das Ortszentrum

Mit seinem flachen, nach AIMS-Kriterien genau vermessenen Rundkurs richtet sich der Marktlauf gleichermaßen an ambitionierte Volksläufer, die eine persönliche Bestzeit über den klassischen Zehner oder eine Formüberprüfung vor größeren Herausforderungen anstreben, wie auch an Wiedereinsteiger und Anfänger, die sich erstmals (wieder) an einen Straßenlauf-Wettkampf heranwagen wollen. Die Strecke führt über exakt zehn Kilometer bzw. vier Runden durch das Ortszentrum und zählt mit Recht zu den schnellsten Zehn-Kilometer-Strecken in Österreich – nicht umsonst wurden in der Vergangenheit schon zwei Landesmeisterschaften und drei Staatsmeisterschaften in Kremsmünster abgehalten.

Auch der Traunviertler Sparkasse-Laufcup erlebt heuer nach zweijähriger Pause mit seiner 18. Ausgabe eine Wiederauferstehung. Zusätzlich zum Kremsmünsterer Marktlauf, seiner größten Teilveranstaltung, zählen diesmal der 19. Innbachtallauf in Pichl bei Wels (23.04.), der 39. Pfingstlauf in Vorchdorf (04.06.) und der 6. Marktlauf in Haag am Hausruck (06.08.) dazu.

Als einzigartige Besonderheit werden in Kremsmünster die beiden Tagessieger der Damen und Herren im Hauptlauf mit Weinen aus der Stiftskellerei Kremsmünster aufgewogen. Darüber hinaus werden auch Ortsmeister der Damen und Herren über zehn Kilometer gekürt. Und wer es lieber kürzer will, der kann sich im Genusslauf über die halbe Distanz von 5 km versuchen – hier steht heuer erstmals wahlweise eine Teilnahme ohne oder mit Zeitmessung und Rangwertung zur Auswahl.

Spaß für Jedermann

Im Rahmenprogramm kommen laufbegeisterte Kinder im Mini-, Kinder- und Schülerlauf über 0.2-1.8 Kilometer ebenfalls auf ihre Kosten. Vereine und Firmen können sich in einem Dreier-Fun-Staffellauf über dreimal 700 Meter rund um den Martkplatz messen. Hier steht der Spaß für Jedermann und Jederfrau im Vordergrund, wobei jeweils auch ein Ortsmeisterteam in der Damen-, Herren- und Mixed-Wertung gekürt wird.

Als besonderes Highlight steht auch wieder der vom OÖ Rollsportverband veranstaltete Inline Speedskating Lauf über 11 km mit am Programm. Der spektakuläre Bewerb erfreut sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit und bringt Speedskater aus ganz Österreich, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, nach Kremsmünster.

Die Nachwuchsbewerbe starten um 11 Uhr, der Inline Speedskating Lauf um 12:30 Uhr, der Staffellauf um 13:15 Uhr und der Hauptlauf um 14 Uhr.

Für die Vorbereitung und Durchführung des Marktlaufes zeichnet in bewährter Form wieder das Organisationsteam der TuS Sektion Leichtathletik mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern verantwortlich. Unterstützt werden sie dabei in dankenswerter Weise von der Marktgemeinde, den Kremsmünsterer Feuerwehren, vom Roten Kreuz und auch von zahlreichen Sponsoren mit NEVEON als bewährtem Hauptsponsor mit neuem Namen.

Informationen zum 27. NEVEON-Marktlauf und Anmeldung: www.marktlauf.at