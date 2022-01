Für engagierte Jugendliche stehen viele Zukunftstüren offen. Auch die Tischlerei Bernegger in Klaus bildet Facharbeiter selber aus.

KLAUS. Die Tischlerei Bernegger GmbH in Klaus ist für das besondere Engagement im Ausbildungsbereich bekannt. Seit etwa zwei Jahren ist Peter Bernegger gemeinsam mit Vater Günther in der Geschäftsführung. Das Thema „Fachkräftesicherung“ war gleich zum Start seiner Geschäftsführertätigkeit ein brandheißes Thema. „Unser Betrieb hat immer auf die Ausbildung viel Wert gelegt. Es hat sich herumgesprochen, dass wir ein cooles Team sind und eine fundierte Ausbildung bieten“, freut sich Peter Bernegger über Ausbildungsanfragen.

"Möchte Begeisterung weitergeben"

Insgesamt fünf Lehrlinge beschäftigt der Tischlereibetrieb derzeit. Jetzt setzt das Unternehmen den nächsten Schritt in die Fachkräftezukunft. „Martin Unterbrunner hat im Sommer 2020 seine Lehre beendet und das Ausbildertraining im WIFI Kirchdorf absolviert. Jetzt ist er für die Lehrlingsausbildung verantwortlich“, freut sich Geschäftsführer Peter Bernegger. „Meine Ausbildung hat mir echt getaugt. Diese Begeisterung will ich wieder weitergeben. Die Bestellung zum Lehrlingsverantwortlichen ist ein großes Vertrauen in mich. Meine Lehre hat sich echt ausgezahlt“, sagt Martin Unterbrunner (20).