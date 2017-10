AT

, 4580 Windischgarsten AT

Ausflug , 4580 Windischgarsten AT

Einen Tagesausflug machten die Pensionisten aus St.Florian. In Spital am Pyhrn besuchten sie die Ausstellung "zwischen Himmel und Erde", diese wurde von Gerlinde Kaltenbrunner, die alle 8000der ohne Sauerstoff bestiegen hat gestaltet. Mittags fuhren sie nach Windischgarsten auf den Wurbauerkogel in 858 Höhe. Der 21Meter hohe Panoramaturm wurde erkundet, mit der Rodelbahn ging es hurtig 1523 Meter ins Tal.