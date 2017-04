Besuch der Landesgartenschau 2017 in Kremsmünster!

26.04.2017, 02:03 Uhr

So heute am Dienstag 25.4.2017 in Kremsmünster passiert. Gratulation an den Veranstalter, die Dauereintrittskarten haben sich schon heute gelohnt und wir werden sicher oft an diesem Ort der vielen Naturwunder, die aber durch geschickte Menschenhände in`s rechte Licht gerückt wurden, besuchen. Für heute war dann im Siedlerverein Kremsmünster Endstation, dort wurden wir gut bewirtet und auch über die Entstehung dieser tollen Landesgartenschau ausführlich informiert!Alle Bilder unter www.fotopress-sommer.at in der Galerie - Veranstaltungen - Landesgartenschau 2017.