Das große Geheimnis ist gelüftet: Neues Prinzenpaar in Kirchdorf präsentiert

12.01.2018, 22:47 Uhr

Ausgelassene Stimmung beim Prinzengschnas der Kirchdorfer Faschingsgesellschaft

KIRCHDORF (sta). Am Freitag, den 12. Jänner 2018 nahm die fünfte Jahreszeit in Kiridorf so richtig so richtig Fahrt auf. Traditionell fand das Prinzengschnas im Gasthaus Rettenbacher statt. Viele folgten der Einladung der Kiridorfer Faschingsgesellschaft und waren natürlich kostümiert mit dabei.Neben den tollen Tanzeinlagen der Jugend- und Prinzengarde wurde als Höhepunkt des Abends das Prinzenpaar für die nächsten zwei Jahre präsentiert. Es regieren ab sofort Prinzessin Veronika 1. vom sterilen Besteck und Gewande und Prinz Thomas-Otto 1. von Bahn und Kugel aus dem fernen Lande.

Großer Faschingsumzug am 4. Februar 2018

Der Höhepuntkt des Kirchdorfer Faschings ist der große Umzug am 4. Februar ab 14 Uhr. Anmeldungen für Gruppen sind unter der Tel.Nr. 0650/6909955 oder E-Mail: aussenminister@kiridorf.com möglich.Alle Fotos: Staudinger/BezirksRundschau