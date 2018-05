Hilfeschrei bleibt ungehört

04.05.2018, 11:20 Uhr

Der Fachkräftemangel wird zum echten Problem und zwingt Unternehmer in die Knie.



Nicht nur an die jungen Arbeitssuchenden denken

BEZIRK (sta). Trotz guter Wirtschaftslage finden viele Unternehmen nicht mehr das Personal, das sie benötigen. Seit Jahren macht auch die Wirtschaftskammer auf das Problem aufmerksam und versucht gegenzusteuern. Bisher scheint es beim Versuch zu bleiben. „Das Thema Mitarbeiter wird noch eine größere Herausforderung werden. Daher müssen wir es schaffen, unsere Gemeinden als attraktiven Arbeits- und Wohnort für Familien noch aktiver darzustellen – für jene, die sich ansiedeln wollen", sagt WKO-Obmann Klaus Aitzetmüller. So mancher Unternehmer steht aber bereits mit dem Rücken zur Wand – so wie Lisa und Rudolf Zweckmair aus Kremsmünster. Sie haben bereits ein echtes Problem. Trotz ausgezeichneter Wirtschaftslage und hoher Kundenfrequenz muss ihr Unternehmen, die Fleischerei Hüthmayr, wegen akuten Personalmangel die Öffnungszeiten reduzieren. "Wir bieten ausgesprochen gute Arbeitsbedingungen, einen fixen freien Tag in der Woche, drei Wochen Betriebsurlaub im Sommer, Verköstigung und gute Bezahlung. Trotzdem stehen wir ab Juni vor der Situation, dass wir 70 Wochenstunden nicht mehr abdecken können", klagt Lisa Zweckmair ihr Leid.Dass im Bezirk Kirchdorf die zweithöchsten Löhne und Gehälter im oberösterreichischen Durchschnitt bezahlt werden, scheint kein schlagkräftiges Argument zu sein, um offene Stellen besetzen zu können. "Die Anforderungen für die Arbeitskräfte haben sich in den vergangenen Jahren massiv erhöht. Es braucht wieder eine positivere Einstellung zur Arbeit. So lange die Differenz zwischen einer 40-Stunden-Arbeitswoche und eines möglichen Arbeitslosengeld-Bezuges keinen Anreiz darstellt, wird es schwierig", so Aitzetmüller. Derzeit gibt es im Bezirk Kirchdorf eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent. Das ist ein neuerlicher Rückgang gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.(wey). Das Thema Fachkräfte-Entwicklung beschäftigt auch Doris Hagspiel. Sie ist Expertin für Arbeit und Qualifizierung beim Regionalmanagement OÖ in Steinbach/Steyr. "Um die Kompetenzen von Fachkräften mit Erfahrung in der Region zu halten und wirtschaftlich erfolgreich zu nutzen, müssen sich das betriebliche Recruiting und die Angebote zu Orientierung und Bildung ändern", sagt sie. Die Lebensmittelbranche kämpfe schon länger mit einem Imageproblem und hohem Konkurrenzdruck. Familienfreundliche und altersgerechte Modelle für Mitarbeiter seien gefragt. Zum Stichwort Alter ergänzt sie: "Eine wachsende Gruppe der Beschäftigten und der arbeitssuchenden Menschen ist zwischen 40 und 65 Jahre alt. Dieser Anteil wird noch deutlich anwachsen." Ein Neustart oder Umstieg ist zunehmend auch in dieser Altersgruppe notwendig. Der Dauerjob bis zur Pension ist nicht mehr die Regel. Wie schwierig das im Einzelfall ist, so Hagspiel, zeige die längere Dauer der Arbeitslosigkeit oder die Abstiegsgefahr beim Einkommen. Hagspiel: "Die meisten Menschen in diesem Alter haben Interesse am Bleiben oder Zurückkommen statt auszupendeln. Das ist eine große Chance bei der Fachkräftesuche."Fotos: Fleischerei Hüthmair