Überregionale Gartenfreuden

27.04.2017, 10:35 Uhr

Kooperation der Landesgartenschau Kremsmünster und der Garten Tulln

KREMSMÜNSTER (sta). Die Besucher der Landesgartenschau Kremsmünster kommen im Jahr 2017 in einen besonderen Genuss: Die Garten Tulln (Niederösterreich) und die Oberösterreichische Landesgartenschau laden Gartenfans mit einem Kombiangebot ein, auch bundeslandübergreifend die Welt der Gärten zu entdecken. Mit dem Erwerb einer Dauerkarte werden die beiden größten Gartenschauen Österreichs erlebbar und bringen den Besuchern die Gartenwelten Oberösterreichs und Niederösterreichs näher. „Die Freude an Gärten, Blumen und Stauden macht auch vor den Grenzen eines Bundeslandes nicht halt. Gemeinsam bieten wir den Gartenfreundinnen und Gartenfreunden ein äußerst attraktives Angebot, das die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu einem Ausflug zu Europas größter ökologischer Gartenschau in Niederösterreich anregt“, so Landesrat Max Hiegelsberger, der sich bei einem Besuch auf der Garten Tulln gemeinsam mit dem niederösterreichischen Landesrat Karl Wilfing von diesem Top-Ausflugsziel überzeugte.Der Erwerb der Saisonkarte für das Jahr 2017 berechtigt erstmals auch zum einmaligen, freien Eintritt auf der Garten Tulln bzw. auf der oberösterreichischen Landesgartenschau 2017 „Dreiklang der Gärten“ in Kremsmünster. Mit Erwerb eines Tagestickets ist auch ein vergünstigter Eintritt im jeweils anderen Bundesland möglich.„Die Garten Tulln hat sich europaweit zu einem Vorzeigeprojekt des ökologischen Gärtnerns entwickelt. Die streng ökologische Pflege der Anlage ist mittlerweile beispielgebend für viele andere, ähnliche Gartenschauen im In- und Ausland. In der zehnten Saison erwarten die Besucherinnen und Besucher 65 Schaugärten und zahlreiche, inspirierende Neuerungen“, so der niederösterreichische Landesrat Karl Wilfing. Die Garten Tulln lädt ebenso wie die Landesgartenschau Kremsmünster bis 15. Oktober dazu ein, die Gärten im Wandel der Jahreszeiten zu beobachten.Die oberösterreichische Landesgartenschau steht im Jahr 2017 in Kremsmünster ganz im Zeichen des „Dreiklangs der Gärten“. „Die Gärten der Landesgartenschau Kremsmünster erblühen im Dreiklang von Stift, Markt und Schloss und bieten auf 5.000 Quadratmetern eine farbenprächtige Blütenkomposition. Die Besucherinnen und Besucher erleben zehn Schaugärten, Themengärten und Küchengärten und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm“, so Landesrat Max Hiegelsberger.Bildtext: Der niederösterreichische Landesrat Mag. Karl Wilfing und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger stellen die Kooperation der beiden Gartenschauen vorFoto: Land OÖ, Verwendung nur mit Quellenangabe