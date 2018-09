Uhudler-Sturm-Fest in Micheldorf war riesiger Erfolg!

17.09.2018, 17:06 Uhr



Riesiger Erfolg war das heurige Uhudler-Sturm-Fest am 15. September in Micheldorf

Das mittlerweile traditionelle Fest in Micheldorf freut sich zunehmender Beliebtheit. Bis auf den letzten Tropfen wurden die Vorräte an Uhudler-Wein, Uhudler-Sekt und Uhudler- Sturm geleert. Das Organisationsteam rund um Manfred Gruber und Karl Lungenschmid von der SPÖ Micheldorf versuchen, mit diesem für diese Region seltenen Getränk, was Besonderes zu bieten. Mit Erfolg! Die Familie Burgholzer stellt seit drei Jahren ihren Innenhof mitten in Micheldorf zur Verfügung. Von 16:00 Uhr bis spät in die Nacht wurden kulinarische Leckerbissen wie eine Uhudlerwurst, Aufstriche und natürlich Wein, Sekt und Sturm vom Uhudler genossen.