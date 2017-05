Neue Mittelschule Windischgarsten gewinnt Ergo-School Race

10.05.2017, 08:32 Uhr

Die besten 500 Schüler traten im Finale gegeneinander an. Nach intensiven Wettkämpfen konnte bei den 10 bis 14-jährigen die NMS Windischgarsten und bei den 7 bis 10-jährigen die VS Stadl-Paura den 1. Platz belegen. Die Schüler der Siegerschule aus Windischgarsten legten im Schnitt aller teilnehmenden Schüler die Distanz von 941 Meter in einer Minute zurück. Die Volksschüler aus Stadl-Paura schafften durchschnittlich 815 Meter. Bester in der Einzelwertung: Franz Lorenz von der NMS Sandl schaffte in einer Minute auf dem Ergometer 1.150 Meter. „In ganz Oberösterreich haben heuer 7.000 Schüler teilgenommen“, so Paul Resch, Präsident des OÖ. Radsportverbandes.