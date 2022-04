In Ferlach wurde das erste Insektenhotel veröffnet und Ferlachs Blumenfee geht in den Ruhestand.

FERLACH. KLAR!-Managerin Anna Kette eröffnete gemeinsam mit Bgm. Ingo Appé, Ferlachs Umweltbeauftragter Katja Kanzian und dem Erbauer des Hotels Konrad Guggi Ferlachs erstes Insektenhotel im Gaston-Glock-Park. Ab sofort steht jeder Insektenart ein passendes Quartier zur Verfügung. Das Hotel hat viel Zimmer aus verschiedensten naturbelassenen Materialien wie Halmen, Baumrinden und Stroh.

Bestäubung



Die natürlichen Unterschlupfe der Insekten werden durch Eingriffe des Menschen, aber auch durch andere Tiere zunehmend zerstört. 80 Prozent der Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Mit dem errichteten Insektenhotel wird nicht nur Wildbienen, Hummeln, Marienkäfern, Ohrwürmern und Co Unterschlupf geboten, sondern bringt den Menschen neben dem wichtigen Nutzen auch die Möglichkeit und Freude zum Beobachten.

Ferlachs Blumenfee

Von den Insekten weiter zu den Blumen in Ferlach. Maria Koreiman prägte seit Jahrzehnten das Ferlacher Stadtbild. In dreißig Dienstjahren sorgte sie für wunderschöne Blumenarrangenments in den Blumenbeeten der Büchsenmacherstadt. Ihre Leidenschaft für Blumenschmuck bracht ihr gleich neun Mal Gold bei der Kärntner Blumenolympiade. Im Rahmen der Blumenolympiadefeier für Ferlachs Teilnehmer wurde die Blumenfee offiziell in den Ruhestand verabschiedet. In ihre Fußstapfen tritt Christian Mak, der schon zwei Jahre mit Maria gearbeitet hat und von ihr viele Blumenpflegetipps erhalten hat. Koreiman wird ihre nun gewonnene Zeit mit ihren Enkelkindern und ihrem eigenen Garten verbringen. Ferlachs Bürgermeister Ingo Appé wünscht alles Gute für die wohlverdiente Pension und ist sich sicher, dass Maria auch weiterhin ein Auge auf Ferlachs Blumenbeete haben wird.