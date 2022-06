In Schiefling kam es zu einem Beziehungsstreit, der in körperlicher Auseinandersetzung endete.



SCHIEFLING/SEE. Gestern Abend gegen 22.00 Uhr kam es auf der Terrasse eines Wohnhauses in Schiefling am See zwischen einer 59-jährigen Frau und ihrem 54-jährigem Mann nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Mann gab der Frau einen Stoß, sodass sie gegen den Terrassentisch stieß und zu Boden fiel. Anschließend würgte er seine Frau. Danach verließ er die Örtlichkeit, stieg in sein Auto und fuhr davon. Die Frau verständigte die Polizei. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt, verweigerte jedoch eine Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe.

In Klagenfurt angetroffen



Die Fahndung nach dem Mann – er hat seinen Hauptwohnsitz in Klagenfurt – verlief vorerst negativ. Um 00.40 konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife in Klagenfurt angetroffen werden. Die Ermittlungen und Einvernahmen werden im Laufe des heutigen Tages durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Betretungsverbot für das Wohnhaus in Schiefling ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 54-jährige angezeigt.