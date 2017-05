Tennis-Schläger statt Schreibwerkzeug

08.05.2017, 10:39 Uhr

In der Werzer's Tennis Arena trafen sich rund 50 Spieler zur Journalisten-Tennis-EM.

PÖRTSCHACH. Bald 30 Jahre ist es her, dass die erste Journalisten-Tennis-Europameisterschaft über die Bühne gegangen ist. Die treuesten Aktiven - einige waren von Anfang an dabei - tauschen immer noch gerne die Feder gegen den Schläger. 50 Damen und Herren aus acht Nationen waren heuer dabei. Ebenso treu wie die Spieler sind die Sponsoren, die auch heuer den Centre Court in der Werzer's Tennis-Arena, die Head-Bälle und Schläger getestet haben.LH Peter Kaiser, Raiffeisen Marketing-Chefin Manuela Glaser, Harry "Fliesen" Nessl, Kärntnermilch-Boss Helmut Petschar, Generali-Landesdirektor Wolfgang Gratzer, "Mister Panaceo" Jakob Hraschan und Bierologe Werner Kresse meinten mit einem Augenzwinkern: "Das Material hat beste Qualität, hoffentlich auch die Aktiven."