"Rosentaler Singen" mit 150 Sängern

Beim 46. "Rosentaler Singen" sind zwölf Chöre mit dabei, vier feiern ihre Premiere.

ROSENTAL. Das 46. "Rosentaler Singen" am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr im Ferlacher Rathaus geht diesmal mit zwölf Chören über die Bühne. Das bedeutet: Rund 150 Sänger - Männer wie Frauen - werden das Publikum begeistern, vier Chöre sind heuer erstmals mit dabei.

Sieben Männerchöre gehen an den Start: MGV Alpenrose Ferlach, MGV Schneerose St. Margareten, Doppelquintett Singerberg, MGV Maria Rain, die "Steinrösler" aus Viktring und neu die "Wanderbuam" Köttmannsdorf und der MCH Bodental/Windisch Bleiberg. Außerdem singen fünf gemischte Chöre: Singkreis Köttmannsdorf, GCH Ludmannsdorf, Singkreis Maria Rain und neu das Ensemble "Hamatgfühl" und der GCH Koschatwiege Viktring.

Natürlich treten auch wieder der Talschafts-Männerchor und der gemischte Talschaftschor sowie der "Große Talschaftschor" auf. Letzterer, also alle rund 150 Sänger, werden die Rosentaler Hymne "O Rosntal" erstmals gemeinsam anstimmen. Als Sprecher fungiert Andreas Köllich.



Kartenreservierung: 0664/49 54 955