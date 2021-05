Die Stadt Klagenfurt bietet kostenlose Eltern-Webinare zum Thema "Raus aus der Medien- und Internetfalle".

KLAGENFURT. Hier erhalten Eltern Tipps und Unterstützung um den richtigen Umgang ihrer Kinder mit Social Media, Online-Games und Co zu erlernen. Die Webinare laufen von Mai bis November 2021. Der Gesundheitsreferent der Stadt Klagenfurt, Franz Petritz lädt alle Eltern herzlich dazu ein, an de vielseitigen Programm teilzunehmen und mit ausgewiesenen Experten zu verschiedensten Online-Themen in Dialog zu treten. Das nächste Webinar findet am Dienstag, den 1. Juni statt. Das Thema: "Sexualität im digitalen Zeitalter: Wie spreche ich mit meinem Kind über Pornos, Sexting, Cybergrooming & Co.?".

Seminarinhalt

Stefan zeigt Elias einen Porno, den er gerade zugesandt bekommen hat. Sara recherchiert in einer Suchmaschine zum Thema Oralverkehr. Und Luisa schickt ihrem Freund ein Bild von sich in Unterwäsche. Heranwachsende sind durch das Internet sehr früh mit sexuellen Darstellungen und Informationen in direkter und indirekter Weise konfrontiert. Digitale Medien sind vor allem beim Thema Sexualität zentrale Informationsquellen für Jugendliche. Das birgt einerseits einiges an Risiken und Gefahrenquellen, andererseits haben diese Informationen auch positive Seiten und Chancen für Heranwachsende. Referentin Katharina Maierl, Sexualpädagogin unterstützt in diesem Webinar mit hilfreichen Tipps und beantwortet konkrete Fragen der Eltern. Das Webinar findet von 19-20.30 Uhr statt. Anmelden kann man sich auf der Website der Landeshauptstadt unter www.klagenfurt.at/service/eltern-webinare.html.

ZUR SACHE

Kostenloses Eltern-Webinar

Sexualität im digitalen Zeitalter: Wie spreche ich mit meinem Kind über Pornos, Sexting, Cybergrooming & Co.?

Dienstag, 1. Juni 2021

19-20.30 Uhr