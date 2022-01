In den Weihnachtsferien gibt es für die Kleinen ein ganz besonderes Programm in der wissens.wert.welt.

KLAGENFURT. Am Dienstag, den 4. Jänner gibt es in der wissens.wert.welt in Klagenfurt von 9:30 bis 11:30 Uhr einen tollen Vormittag mit Einblicken in die Welt der Musik. Zusammen werden verschiedene Klangexperimente durchgeführt und die Kinder können sich selbst als DJs versuchen. Im Anschluss daran wartet die MusiKuss Mitmach-Ausstellung. An einer Vielzahl von Stationen darf ausprobiert werden, wie Musik funktioniert, wie sie sich anfühlt und aussieht und vor allem können die Buben und Mädchen selbst zu Musikern werden. Der Eintritt für diesen Vormittag kostet sieben Euro.

Puppentheater

Weiter geht es am Samstag, den 8. Jänner. Hier gibt es von 15 bis 16 Uhr das Marionettentheater "Die Zauberflöte" zu sehen. In der wissens.wert.welt inszenieren Lisa Pippan und Hanna Neumüller-Nickles um Tamino, Pamina, Papageno und Papagena ein tolles Marionettenstück. Die Kinder werden aktiv in die Handlung mit eingebunden, schlüpfen selbst in die Rolle der Tiere, spielen die Soldaten Sarastros und erleben dabei die "Macht der Musik". Nach der Vorstellung können sie selbst ausprobieren wie es sich das Führen der verschiedenen Figurenarten anfühlt. Der Eintritt für dieses Stück kostet zwölf Euro.