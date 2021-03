KLAGENFURT. Täglich gelangen etwa 40 Millionen Liter Abwasser aus Klagenfurt und den zwölf Umlandgemeinden des Wasserverbandes Wörthersee Ost in die Klagenfurter Kläranlage. Damit die aufwändige Infrastruktur der mehr als 50 Jahre alten Anlage rund um die Uhr einsatzbereit bleibt, wurden in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen gesetzt. In den nächsten Jahren konnten in den vergangenen Jahren an die 35 Millionen Euro an Rücklagen bilden, die bereits für den Kläranlagen-Neubau reserviert sind. Die Gesamtkosten für die Neuerrichtung der Kläranlage werden sich auf rund 110 Millionen Euro belaufen, die Kosten teilen sich Stadt, Land und Wasserverband. Den anstehenden Neubau der Kläranlage rechtfertigt Germ dadurch, "dass eine Sanierung der bestehenden Kläranlage aufgrund von durchgeführten Studien unrentabel ist. Auch die extrem hohen Betriebskosten in Millionenhöhe sprechen dafür."