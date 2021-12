Am Abend des 23. Dezember kam es in einem Innenstadtlokal in Klagenfurt zu einer Rauferei zwischen zwei Männern.

KLAGENFURT. Am 23. Dezember 2021 kurz nach 20 Uhr kam es nach einer verbalen Auseinandersetzung in einem Innenstadtlokal in Klagenfurt zwischen einem 56-jährigen Klagenfurter und einem 27-jährigen Poggersdorfer zu einer Schlägerei. Beide Männer verletzten sich dabei gegenseitig so schwer, dass sie ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden mussten. Beide werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.