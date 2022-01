KLAGENFURT. Zum zwölften Mal in Folge sammelte die JVP Kärnten diesen Advent Spenden für bedürftige Kärntner Familien. An 21 Standorten im ganzen Bundesland wurden über 384 Einkaufswägen mit haltbaren Lebensmitteln und Haushaltsartikeln gesammelt. JVP-Obmann Julian Geier übergab gemeinsam mit den Landesräten Martin Gruber und Sebastian Schuschnig die gesammelten Utensilien an die Hilfswerk Kärnten-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler. Diese werden nun vom Hilfswerk an hilfsbedürftige Haushalte verteilt. Ein großer Dank ergeht an die vielen Freiwilligen, die Einsatz gezeigt haben und auch in großer Kälte vor den Filialen gestanden sind und selbstverständlich jedem einzelnen Spender, der dazu beigetragen hat, Kärntnern in Not unter die Arme zu greifen.