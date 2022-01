Eskaliert ist eine Party unter Jugendlichen am Freitag am Parkplatz Metnitzstrand in Klagenfurt. Ein Villacher musste festgenommen werden.



KLAGENFURT. In Zuge des Streifendienstes wurden am Freitag um 23:45 Uhr durch Einsatzkräfte der Bereitschaftseinheit am Parkplatz Klagenfurt Metnitzstrand rund 20 bis 30 Personen in mehreren Fahrzeugen angetroffen, welche laut Musik hörten und eine Party feierten.

Bursche wurde aggressiv

Bei einer durchgeführten Kontrolle begann ein 18-jähriger, in Villach wohnhafter Mann plötzlich laut zu schreien, die Polizisten zu beschimpfen und zum Kampf aufzufordern. Der Mann wurde mehrmals aufgefordert sein aggressives Verhalten einzustellen und sich zu beruhigen, dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum (PAZ) Klagenfurt gebracht. Der 18-Jährige wird wegen der Begehung mehrerer Verwaltungsübertretungen und Aggressiven Verhaltens angezeigt.