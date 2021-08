Unter dem Motto "Make Good Things Happen!" schreibt das Institut für Innovationsmanagement und Unternehmensgründung (IUG) der AAU Klagenfurt Bewerb aus.

KLAGENFURT. Konzepte und Lösungen für eine bessere Welt sind eigentlich immer gefragt. Jetzt werden diese wieder honoriert: Gewinner des Ideenwettbewerbs mit dem Titel "Make Good Things Happen" des SILC (Social Innovation Lab Carinthia) der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt können unentgeltlich am Social Innovation Trainingsprogramm der Universität Klagenfurt teilnehmen und erhalten zielgerichtete Coaching-Angebote. Noch bis zum 15. August 2021 haben alle die Möglichkeit, ihre Idee mit Hilfe des Instituts auszuarbeiten. Aus den Themenbereichen Demographischer Wandel, Daseinsversorgung und Lebensqualität, Nachhaltigkeit als Beitrag zum Klimawandel und alternative Formen der Zusammenarbeit können Projekte/Ideen eingereicht werden. Wer kann daran teilnehmen? Privatpersonen, sehr gerne Studierende und Schüler ab 18 Jahren, Unternehmen, NGOs, Vereine und öffentliche Verwaltungen können am Bewerb teilnehmen. „Die besten zehn bis 15 Projektideen werden von einer Jury ausgewählt und die Projekteinreicher in weiterer Folge bei der Detailausarbeitung ihrer Idee – bis zum Geschäftsmodell – unterstützt“, so Schwarz.

Alle eingereichten Ideen werden einer Jury zur Bewertung vorgelegt. Am 17. September 2021 werden die ausgewählten Ideen bekanntgegeben. Der/die Ideengeber bzw. die Teammitglieder einer ausgewählten Idee erhalten die Möglichkeit am Social Innovation Trainingsprogramm teilzunehmen und werden mit vielfältigen Angeboten bei der Weiterentwicklung der Idee unterstützt. Also: Immer nur her mit den guten Ideen!

Zur Sache

Noch bis zum 15. August 2021 können per E-Mail Projekte und Ideen an innovation@aau.at oder gertraud.hellwagner-beham@aau.at eingereicht werden.