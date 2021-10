Klagenfurt / Cafe-Bar-Restaurant "Die Sdhneiderei"

Vernissage:

"Ein malerischer Dialog zwischen Brüdern"

Richard und Roland Friedrich Podliska

Kurator Ludwig Schneider und Wirtin Sylke Schneider war es eine große Freude zur Ausstellungseröffnung "Ein malerischer Dialog zwischen Brüdern", Werke im Stile des phantastischen Realismus, der Künstlerbrüder Richard Podliska und Roland Friedrich Podliska liebe Stammgäste, Freunde und Künstlerkollegen begrüßen zu dürfen.

Autor Josef K. Uhl, langjähriger Freund der Podliska Brüder, fand, in seiner wohlbekannten Art und Weise, die passenden Worte zu den Künstlern und ihren Werken und als Zugaben gab es kritische Anmerkungen zu gesellschaftlichen Problematiken und kurze Textausschnitte aus seinen Schriften.

Die Werke der Künstler sind während der Öffnungszeiten der "Schneiderei" bis Ende 2021 zu besichtigen.

Cafe-Bar Die Schneiderei

Ludwig und Sylke Schneider

Stauderplatz 8

Klagenfurt a. W.

0699 17 17 12 90 Sylke

0676 49 32 929 Ludwig

Aktuelle Öffnungszeiten:

Mo: 08:00 bis 20:00 Uhr

Dienstag: 08:00 bis 20:00 Uhr

Mi bis Sa: 08:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag, Feiertags: 08:00 bis 22:00 Uhr

Richard Podliska

Geb. 1957 in Baden bei Wien, absolvierte eine Lithographielehre in Klagenfurt.

Danach selbständiger Werbegrafiker in Klagenfurt und Wien.

Von 1986-1989 Studium der Malerei an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien (Meisterklasse Prof. Hutter).

Lebt und arbeitet heute in seinem Atelier in Südkärnten.

Roland Friedrich Podliska

"Die Malerei begleitet mich ein Leben lang.

Höhen und Tiefen, energisch oder entspannt, verräumt und wieder hervorgeholt - gemeinsam viele Gedanken verbracht - ich liebe Sie!"

Roland Friedrich Podliska

[Ausstellungen - Auszug]

2007 Lange Nacht der Museen / Haus Domenig Klagenfurt

2009 Lange Nacht der Museen / Europahaus Klagenfurt

2010 Projekt Fastentuch / SeneCura

2010 Projekt Kreativ / Seniorenanimation Gestalten eines Fastentuch / pro mente

2011-2012 CARITAS / Kostenlose Malkurse für Obdachlose

2014 Lange Nacht der Museen / Klagenfurt

2015 -2016 foureveryoung / Leiter der Kreativwerkstatt Computer Upcycling

Studienreisen: Indonesien / Philippinen / Griechenland / Italien / Thailand

Josef K. Uhl

(Auszug aus seiner Biographie)

Geboren 1947 in Köflach/Stmk.,

1972-2005 Korrektor in der Kärntner Druckerei.

War freier Mitarbeit bei drei Klagenfurter Tageszeitungen.

1981-94 redaktionelle Mitarbeit bei der Kärntner Landeszeitung

1982-88 auch beim Kärntner Monat.

1975 Gründungsmitglied der IG Autorinnen/ Autoren in Klagenfurt (mit Gerhard Ruiss, Hannes Vyoral, Nils Jensen und Del Vedernjak).

Mitbegründer des „Klagenfurter Literaturcafés beim Perstinger“ (1979).

Seither Organisation von über 500 Lesungen.

Früher Förderer von Anton Dekan, Robert Gratzer, Ernst Christian Pacher, Josef Winkler, u.v.m. 1980-82 Mitorganisator des „Kärntner Frühling“.

Seit 1995 Geschäftsführer der GAV Kärnten.

Außerdem Organisation von Filmschauen wie dem „Ersten österreichischen Horrorfilmfestival“ (1976), dem „Ersten österreichischen Science-Fiction-Filmfestival“ (1977), der ersten Russ-Meyer-Filmretrospektive (1987) in Velden am Wörthersee.

Publikationen – als Herausgeber: Literaturzeitschrift „Unke“ (17 Ausgaben, 1971–), „Dann bist du mit deinem Mörder allein“ (1995), „Paßwort Irrenhaus“ (1996), „Paßwort Insel“ (1997), „Paßwort Auferstehung“ (1998), Aarachne-Verlag, Wien; – als Autor: Im Wechselspiel der Gefühle („Fidibus“ 1/1997), Hyazinth und Solamona (Beilage zu „Unke“ 17/2004). Josef K. Uhl | Lyrik & Prosa („Fidibus“ 2/2010), Rock ‘n‘ Roll des Herzens. 111 Gedichte von Josef K. Uhl (Kitab, 2011)

Sonderpreis der Landeshauptstadt Klagenfurt 2015 für Leistungen und literarische Verdienste in der Kärntner Literaturlandschaft.