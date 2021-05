Klagenfurt / Cafe-Bar Die Schneiderei / 24. Mai 2021

Ende des Lockdowns - Öffnung der Gastronomie mit Gewinnspiel

Bei "schönstem kalten Regenwetter" fand am Pfingstmontag, ab 17:00 Uhr, die Verlosung der fünf (5) Schmankalan/Spezialitäten Körbe in der Cafe-Bar "Die Schneiderei" am Stauderplatz in Klagenfurt, bei bester Stimmung unter allen Beteiligten und den Schaugästen, statt.

Sylke servierte, Ludwig moderierte, Glücksengerl war Birgitt - der Name bedeutet passend so viel wie Helferin/Schützerin, als "Notar" fungierte Entertainer iR Jan "der fliegende Holländer" Meijboom.

Im Korb:

Der Korb von der Binderei Korenjak, Kärntner Jause vom Plautz, Marmelade vom Walter GASSER, Tom's Hot Sauce vom Hlatky, Nudeln vom Sutterlüty, Apfelessig vom Pirmann, Essiggurken vom Vitalgarten, Brot vom Wörtherseegünther.

Von Edelweiß ein Notizblock,

Ein Antigentest sowie Verhüterli von Durex in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Unter den Gästen: das Musikerehepaar Manfred und Anita Goritschnig (Zithermusik)