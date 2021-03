Vor Kurzem fand die 470er-Weltmeisterschaft für den Österreichischen Segelverband in Portugal zu Ende.

KLAGENFURT. Für das beste Ergebnis sorgte die 17-jährige SSL Klagenfurt-Schülerin Rosa Donner mit ihrem Vorschoter Sebastian Slivon, die in der Mixed-Wertung auf dem 17. Platz landeten. Mit diesem Ergebnis zeigten die beiden, dass sie vorne mitsegeln können. in der zukünftigen olympischen 470er Mixed-Klasse zeigten Donner und Slivon mit den Plätzen 11 und 14 konstant gute Leistungen. Die beiden Nachwuchstalente holten sogar mit einem sechsten und einen neunten Rang, zwei Top-10-Platzierungen und beendeten die Regatta insgesamt auf dem 17. Platz. "Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir haben es immer wieder geschafft vorne mitzusegeln und konnten unsere Position in einigen Wettfahrten auch gut halten. Wir nehmen richtig viel von dieser Regatta mit und werden das hoffentlich auch bei der U23-WM und U23-EM im Juli umsetzen können", so Steuerfrau Rosa Donner.

Lobende Worte

Auch der OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid freut sich über die Leistungen der Junioren: "Die Ergebnisse des jungen Teams kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Bei dieser Weltmeisterschaft waren nur die Besten der Welt am Start, sie haben bei einer WM in einer olympischen Disziplin wertvolle Erfahrung gesammelt. Die beiden Top-10-Platzierungen waren eine unglaublich starke Leistung. Rosa Donner und Sebastian Slivon haben auch einmal mehr ihr Potential unter Beweis gestellt. In Hinblick auf die Olympische Zukunft ist die Mixed-Wertung natürlich auch für uns eine sehr interessante Klasse", so Schmid.