Der Fußball und die Impfung - ein leidiges Thema. Insbesondere in Deutschland fiel Bayern-Star Kimmich auf, der sich erst nicht impfen lassen wollte, dann infiziert wurde und noch heute mit den gesundheitlichen Folgen kämpft. Die Austria Klagenfurt prescht nun mit einer dahingehenden Erfolgsmeldung vor.

KLAGENFURT. So stark sich die Profis der Austria Klagenfurt im bisherigen Verlauf der Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga am Platz präsentierten, so geschlossen tritt das Team auch neben dem Rasen auf - und weist vor dem Weihnachtsfest im Kader eine Impfquote von 100 Prozent aus.

Gärtner: „Spieler sind sich ihrer Verantwortung bewusst“

„Wir sind sehr stolz darauf, dass sich unsere Spieler ihrer Verantwortung und auch ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Es braucht eine breite Solidarität in der Gesellschaft, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und die Impfung ist aktuell der einzige Weg. Es gab sicherlich auch bei uns Spieler, die sich kritisch mit dem Thema Impfung auseinandergesetzt haben, die erst mal skeptisch waren. Aber wir haben intern darüber gesprochen, unsere medizinische Abteilung hat Aufklärungsarbeit geleistet und die Vorbehalte ausräumen können“, sagt Geschäftsführer Harald Gärtner.

Keine „Nebenwirkungen über das normale Maß hinaus“

Fast alle Spieler im Aufgebot der Violetten erhielten vor der Abreise in den Winter-Urlaub die Booster-Spritze, einem kleinen Teil wurde die zweite Dosis injiziert. Auch der Trainer- und Betreuerstab um Chefcoach Peter Pacult trat die kurze Wettkampfpause mit dem vollständigen Schutz gegen das Virus an. Nebenwirkungen über das normale Maß hinaus wurden nicht festgestellt.

Vor Trainingsstart trotzdem Corona-Tests

Am 3. Jänner bittet Pacult seine Burschen zur ersten Einheit im Rahmen der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison, dann werden auch die Zugänge Rajko Rep und Patrick Hasenhüttl ins Teamtraining einsteigen. Bevor es im Sportpark Klagenfurt auf den Platz geht, steht allerdings für alle ein Corona-Test am Programm.