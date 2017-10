Auf den Nachbarn hören - Konzertreihe

Auf den Nachbarn hören/ Prisluhnimo soseduNeue Musik aus dem Alpen-AdriaraumKonzertserieDie Konzertreihe des Musiktheaters GABRIEL findet heuer zum 11 mal statt!Im Rahmen dieser Konzertreihe "Auf den Nachbarn hören" finden Werke des in Südkärnten lebenden Komponisten Janez Gregorič statt. In der Besetzung Tenor (Gabriel Lipuš) und Gitarre (Janez Gregorič) soll die in Kärnten gelebte Zweisprachigkeit ihren Ausdruck finden. Aktuelle Texte von Fabjan Hafner, Gustav Januš und Martin Kuchling in Deutsch und Slowenisch bilden die Grundlage der Kompositionen. Weiters werden Gabriel Lipuš und Elisabeth Väth-Schadler (Klavier) Werke von Johannes Brahms sowie Kompositionen von Anton Nagele aufführen. Nähere Informationen unter www.gabriel.co.at sowie unter www.kulturnidom.at

Dieses Konzert wird am Dienstag, 24. Oktober 2017, um 19:30, im Konzerthaus in Klagenfurt im Mozartsaal aufgeführt.Weitere Aufführung am Samstag, 11. November 2017 um 19:30 im Kulturhaus Bleiburg/Kulturni dom PliberkMitveranstalter: www.kulturnidom.at