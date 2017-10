cookingCatrin: Obstkuchen fürs Erntedankfest

Foodbloggerin cookingCatrin präsentiert herbstliche Obstkuchen.

Knusprige Apfeltarte

>> 100 g Mehl>> 1 Ei>> 125 g Butter>> 5 EL geriebene Nüsse>> 1 Prise Salz>> 6 Äpfel>> 4 EL brauner Zucker>> 1 TL Zimt>> 30 g Butter>> Mark einer Vanilleschote>> 500 ml KaramelleisFür den Mürbteig Butter in Stücke schneiden, mit Mehl, Nüssen, Ei und Salz zu einem Mürbteig verkneten. In Klarsichtfolie geben und für eine Stunde kalt stellen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen, Tarte-Form damit auskleiden und nochmal in den Kühlschrank stellen.Äpfel schälen und vom Kerngehäuse befreien, in Scheiben schneiden. Butter schmelzen. Apfelscheiben mit Butter, Zucker, Zimt und Vanillemark vermischen. Apfelscheiben auf der Tarte verteilen, im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad Heißluft für 35 Minuten backen.Kuchen auskühlen lassen und aus der Form nehmen. Mit einer Kugel Eis garniert servieren.