Die Leidenschaft für Literatur und Theater

12.09.2018, 07:25 Uhr

Das Ensemble Elithe feiert 50-Jahr-Jubiläum und blickt auf spannende Theaterproduktionen zurück.

KLAGENFURT (lmw). Das Ensemble "Elithe", ehemalig die Theatergruppe "Der Kranich", feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Im Mai 1968 hat alles begonnen, als eine Jugendtheatergruppe aus Kärnten zu den internationalen Jugendtheatertagen nach Berlin fuhr und Österreich bei diesem Festival vertrat. "Das war für uns alle ein sehr prägendes und aufregendes Erlebnis. Wir lernten dort die Theater aller Welt kennen und mit den gewonnenen Eindrücken entstand unsere Theatergruppe, der Kranich", erzählt Maria Müller, Obfrau von Elithe – Ensemble für Literatur und Theater.

Rückblicke

Toi toi toi



Höhepunkte

Herausforderung

Der Name "Kranich" kam durch eine japanische Theatergruppe, die das Stück "Der Kranich im Abendlicht" bei dem Festival aufführte, zustande. "Mit dieser Gruppe freundeten wir uns an und benannten uns danach", erzählt Müller. Nach einiger Zeit kam es zu einem Stillstand, da alle Mitglieder zu studieren begannen, ab 1975 ging es mit dem Kranich weiter. Müller wurde in Klagenfurt sesshaft und übernahm die Leitung der Gruppe. Jahrelang spielte man regelmäßig und erarbeitete neue Stücke. Als immer mehr Gründungsmitglieder aufhörten, änderte man den Namen in "Elithe".Zurzeit hat das Ensemble Elithe um die 15 Mitglieder, darunter drei Gründungsmitglieder. Es werden aber auch immer wieder Gastspieler engagiert. Seit 2010 leitet Nora Korb das Kinder- und Jugendtheater des Ensembles Elithe unter dem Namen "Toi toi toi". Dabei werden Workshops in Tainach veranstaltet und bis zu drei Mal im Jahr finden Aufführungen statt.Das Ensemble Elithe blickt auf 50 Jahre Theater zurück und gespielt wurden dabei zahlreiche Stücke. Auch das Kabarett ist ein großer Bereich des Ensembles Elithe, genauso wie Lesungen. "Wir wollen immer interessantes Theater spielen. Wir suchen deshalb Stücke aus, die nicht gängig sind", sagt Müller. Höhepunkte gab es viele, aber vor allem die Lesung "Bachmann und Lavant" im Jahre 2013 war für das Ensemble Elithe sehr wichtig. Auch auf die Stücke "Der Tod im Birnbaum", "Der Prozess der Eva Faschaunerin" oder "Der tote Mann" blickt Maria Müller gerne zurück. Das Ensemble Elithe führt ein Stück vier bis fünf Mal auf, aber es gab auch schon bis zu zehn Aufführungen. "Der Prozess der Eva Faschaunerin" wurde sogar über ein Jahr hinweg gespielt."Unsere größte Herausforderung in Klagenfurt ist es leider immer eine Spielstätte zu finden, weil uns kein eigenes Kulturzentrum zur Verfügung steht, so wie es Theatergruppen außerhalb der Stadt haben. Deshalb müssen wir immer woanders spielen", sagt Müller. Das Ensemble Elithe spielt hauptsächlich nur in Kärnten, aber es gab auch ein Gastspiel in der Steiermark und auch bei der Salzburger Theaternacht. Am Donnerstag findet im HOFistro in Althofen die Jubiläumsfeier statt und dabei wird feierlich auf 50 Jahre Theater zurückgeblickt.