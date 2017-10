Klagenfurter Schüler laufen für einen guten Zweck

16.10.2017, 12:30 Uhr

Am Europagymnasium in Klagenfurt sammeln Schüler mit Laufen Spendengeld für Bildung in Namibia.

KLAGENFURT. Noch bis Freitag drehen die rund 700 Schüler des Europagymnasium ihre Runden um den Sportplatz. Denn: Mit jeder gelaufenen Runde sammeln Sie Geld für Bildung in Namibia. Ziel ist, ein Klassenzimmer mit dem Charitylauf zu finanzieren.Initiator ist Regionslehrer Wolfgang Gratzer. "Wir wollten nicht einfach um Geld betteln, sondern ein Bildungsprojekt umsetzen", erklärt er. Die Viktringer Monika und Edi Meschuh betreiebn das Projekt in Afrika. Sie besuchen die Shcüler informieren und konfrontieren sie mit dem Alltag in Namibia. So wissen die Schüler, wofür sie sich anstrengen.Und das tun sie tatsächlich in den Turnstunden ziehen sie ihre Runden. "Wir haben darauf hintrainiert", sagt Turnlehrer Gert Kirchbaumer. Kollegin Regina Habenicht ergänzt: "Ausdauertraining ist ohnehin auf unserem Lehrplan."Direktor Gerhard Hopfgartner steht voll und ganz hinter dem Engagement seiner Schüler: "Das ist ganzheitliches Lernen - auch mit Körpereinsatz und Geist", sagt er. "In der Schule geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Haltung." Das Projekt bringe dies den Schülern näher.Übrigens: Am Freitag Nachmittag legen die Lehrer des Europagymasiums nach dem Ende des Unterrichts ende Runden für den guten Zweck hin.