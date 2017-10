Sammelaktion: Bäckerei Taumberger will Elias unterstützen

13.10.2017, 13:14 Uhr

In Kooperation mit dem Lilady3 Kids Fashion Store werden für den kleinen Elias und seine Familie Spenden gesammelt.

KLAGENFURT. Das schlimme Schicksal des vierjährigen Elias aus Bleiburg bewegt derzeit viele. Nach dem Freibad-Unfall, bei dem der Bub schwere Gehirnschäden davontrug, wird er vermutlich ein Pflegefall bleiben. Man kann sich vorstellen, was das für seine Familie bedeutet.Die Bäckerei Taumberger will die Familie nun unterstützen und hat in allen Filialen Sammelboxen aufgestellt. Auch im Lilady3 Kids Fashion Store am Fleischmarkt wird gesammelt. Elias' Familie soll so beim notwendigen Umbau des Hauses, das behindertengerecht werden muss, unter die Arme gegriffen werden.Florian Walter von der Bäckerei Taumberger dazu: "Das Geld geht eins zu eins an die Familie."