GÄRTEN IN UND UM MERAN (Kulturfahrt)

Bereits im 19. Jahrhundert schätzten der Adel – allen voran Kaiserin Sissi, das betuchte Bürgertum und Künstler wie Richard Strauss, Franz Kafka oder Arthur Schnitzler das mediterrane Klima und die südländische Vegetation der mondänen Kurstadt inmitten der grandiosen Bergwelt zwischen Ortler, Ötztaler Alpen und Dolomiten. Und bis heute ist die Anziehungskraft dieses besonderen Ortes mit „Dolce vita“-Flair nicht nur für erholungsuchende Kurgäste ungebrochen. Den durchschnittlich 300 Sonnentagen pro Jahr und der geschützten Lage am Fuße der hohen Berge im Herzen Südtirols ist der prachtvolle Wuchs von Palmen und Zypressen zwischen den großartigen Jugendstilvillen und Grandhotels zu verdanken. Und schließlich findet die Pflanzenkultur der Stadt in den berühmten Gärten von Schloss Trautmannsdorff ihre absolute Krönung. Doch damit ist noch nicht genug des blühenden Grüns! Das mit Wein- und Obstgärten reich gespickte Umland Merans wartet noch mit weiteren traditionellen wie innovativen Gartenjuwelen auf, die sich durch ihre jeweilige Eigenart, ihre eigenen Philosophien und vor allem auch durch die große Liebe ihrer BesitzerInnen zur Natur und ihren Pflanzen auszeichnen. Die beiden Tage versprechen in großer blühender Vielfalt ein Potpourri aus ganz unterschiedlichen professionellen und privaten Gartenwelten, die ihren gemeinsamen Nenner in zahlreichen Aha-Erlebnissen für den Gast inmitten der unverwechselbaren Schönheit des Meranerlandes finden.

Termin: Donnerstag, 24. bis Freitag, 25. Mai 20185.30 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, 1 Übernachtung mit Halbpension im 3* oder 4*Hotel, 1 Weinverkostung mit Jause, 1 Mittagessen am Bauernhof, Eintritte und Führungen in den Gärten, allgemeine Führung und Reisebegleitung, TourguidesystemExklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung und Reisebegleitung:MMag.a Vera Radinger-Sapelza, Alpe-Adria-Guide (bilingual), Guides und Gartenbesitzer vor OrtAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.atBuchung bis 14. April 2018 erforderlich, Nachbuchungen sind auf Anfrage möglich.