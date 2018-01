Genießen in Friaul-Julisch Venetien: Cividale, Cormòns, Collio (Kulturfahrt)

Eine kulinarische Genuss-Reise mit Bestseller-Autorin Silvia Trippolt-Maderbacher und Spitzenkoch Josef TrippoltWein, Prosciutto, Salami, Polenta, Käse, Kaffee … Die norditalienische Region Friaul-Julisch Venetien ist ein ganz besonderer Treffpunkt für Feinschmecker und Weinkenner. Zum ersten Mal führen die Kärntner Genuss-Experten Silvia und Josef Trippolt zu ihren Lieblingsadressen. Auf den Spuren ihres Bestsellers „Genießen in Friaul-Julisch Venetien“ flanieren sie gemeinsam mit ihren Gästen durch die Altstadt von Cividale und laden in der imposanten Langobarden-Stadt zur Verkostung des bekannten „Gubana“, eine Art Kärntner Reindling, ein. In Cormons, dem Zentrum des Collio-Weinbaugebietes, wartet in der Enoteca auf der weitläufigen Piazza eine exzellente Weinverkostung, begleitet von cremigem Prosciutto, mildem Käse und frisch gebackenem Weißbrot. Ein weiterer, kulinarischer Höhepunkt ist das mehrgängige Gourmet-Menü im Michelin-Sterne-Restaurant „Al Cacciatore della Subida.“ Familie Sirk weiht als eine der bekanntesten und sympathischsten Gastronomiefamilien Norditaliens u.a. in die friulanische Tradition des Polentarührens ein. Wein-Essig vom Feinsten erwartet die Gäste bei einem Abstecher in den vielprämierten Essigkeller. Ein Tag zum Genießen! Kulinarik auf höchstem Niveau in friulanischer Geselligkeit und lieblicher Landschaft gespickt mit der persönlichen Begleitung des Genuss-Experten-Paares. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Nehmen Sie bitte Platz!

Termin: Sonntag, 11. März 20187.30 Uhr: Abfahrt ab Klagenfurt/Parkplatz MinimundusLeistungen:Busfahrt, kleines Gubana-Frühstück, Weindegustation mit 4 Weinen und Jause, mehrgängiges Gourmetmenü inkl. Wein im Michelin-Sterne-Restaurant, Weinessig-Degustation im renommierten Essigkeller, ganztägige Begleitung durch die beiden Genussexperten, Reisebegleitung, Tourguidesystem. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Mag.a Regina Rauch-Krainer, MASAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at