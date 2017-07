Kultiviertes Wandern durch den grenzenlosen Karst – Kulturfahrt

Faszination Karst in allen Winkeln dieser wunderbaren Wandergegend! Jeder von ihnen hat seinen eigenen Charme inmitten der romantisch-kargen, an Steinen reichen, von Bora umwehten, mit Wein gesegneten, einfach schönen Landschaft. Die Wandertage gehen vom klassischen Karstgebiet nahe der berühmten Heimat der Lipizzaner aus, dessen wunderschöne slowenische Ortschaften Dutovlje und Tomaj als Zentrum des berühmten Teran-Weins gelten. Von Karstdorf zu Karstdorf diesseits und jenseits der Grenze auf wenig bekannten Spuren lässt sich in Stille und Gelassenheit in den ganz besonderen Charakter des Karsts eintauchen. Die Begegnungen mit Einheimischen u.a. auf ihren Bauernhöfen und Osmizzen bieten Gelegenheit, mehr von ihrem täglichen Leben, von ihren Traditionen und Bräuchen zu erfahren. Die Begegnung mit den edlen Pferden von Lipica gewährt Einblick die wohl berühmteste und nobelste Seite der Region. Der Genuss traditioneller Kulinarik vom klassischen Pršut/Prosciutto bis zum nicht weniger klassischen Karst-Wein runden die Tage zu einem besonderen Erlebnis ab. Steinreich an schönen Erinnerungen sollen die Wander/innen nach Hause zurückkehren! Die Wanderungen sind mit fünf Stunden Netto-Gehzeit pro Tag auf gut begehbaren Wanderwegen ohne Steigungen für den durchschnittlich ambitionierten Wandergast ausgerichtet.

Termin: Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Oktober 2017bis 16.30 Uhr individuelle Anreise zu den Unterkünften in TomajLeistungen:2 Übernachtungen auf einem „Urlaub am Bauernhof“-Qualitäts-Betrieb inkl. Frühstück in Tomaj, 2 Abendessen, 1 Osmiza-Jause, Wanderbegleitung. Exklusive Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Fachliche Reiseführung: Christian Zeichen, Karstliebhaber und -kennerAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at