Auf Katzenpfoten zur Buchhandlung des Jahres

Buchhandlung und Verlag Johannes Heyn feiern das 150-Jahr-Jubiläum.

KLAGENFURT (chl). Buchhandlung und Verlag Johannes Heyn sind mit 150 Jahren Betriebskontinuität über fünf Generationen heutzutage eine Ausnahmeerscheinung unter Handels- und Gewerbebetrieben. "Am Beginn des Unternehmens stehen zwei Migranten, die es über verschiedene Zwischenstationen letztlich nach Klagenfurt verschlug", liest man in der Jubiläums-Festschrift (mehr zur Geschichte siehe linke Spalte).Der Name Zechner tauchte 1919 auf, als Helene Zechner (Urgroßmutter der heutigen Geschäftsführer Helmut und Achim Zechner) die von Johannes Heyn aufgebaute Verlagsbuchhandlung übernahm und bis 1954 führte, als sie an ihren Sohn Kurt Zechner übergab. Nachdem der Verlagsbetrieb während der Kriegsjahre eingestellt war, nahm Kurt Zechner diesen wieder auf. Nach dessen Tod übernahmen die Söhne Gert und Volkmar Zechner das Unternehmen, wobei die Geschäftsfelder Buchhandlung und Verlag getrennt wurden. Gert und Therese Zechner weiteten die verlegerische Produktion stark aus. Unter Volkmar Zechners Leitung gab es in der Buchhandlung zahlreiche Erweiterungen und Umbauten bis zur heutigen Größe.In fünfter Generation führen Helmut Zechner seit 2003 die Buchhandlung und Achim Zechner seit 2008 den Verlag.2006 wurde die Buchhandlung in der Kramergasse komplett umgebaut, als Antwort auf den avisierten Zuzug der Kettenbuchhandlung Thalia. "Die Radikalität der Veränderung war absolut notwendig, trotz hitziger Diskussionen unter und mit Kunden", so Helmut Zechner. "Ohne eine an die Zeit und den Wissensstand der Verkaufsraumgestaltung angepasste Veränderung läuft man Gefahr, einfach vom Markt zu verschwinden."Dass das "Buch per se nicht tot ist, wie so oft vorausgesagt", so Helmut Zechner, erleben die Cousins Tag für Tag. "Die Käuferschicht wird älter, aber – leider – verliert das Buch bei den Jugendlichen tatsächlich an Stellenwert", konkretisiert Helmut Zechner. Mit fünf bis neun Prozent in der Buchhandlung Heyn liegt das e-Book weit unter den Erwartungen. "Es erreicht seine Leser, aber in einer viel geringeren Dichte als die vorausgesagten 25 Prozent", beobachtet Zechner.Eine der wichtigsten Investitionen der vergangenen Jahre war jene in den Webshop auf www.heyn.at. "Wir sind ausgesprochen zufrieden und im deutschsprachigen Raum die Besten unter den stationären Buchhandlungen. Wir machen 16 Prozent unseres Umsatzes mit dem Webshop – das ist in etwa das Dreifache von dem, was andere erzielen. Hätten wir uns 2013 nicht dafür entschieden, möchte nicht wissen ..."Der Erfolg des Webshops sei, wie der Erfolg der Buchhandlung überhaupt, der guten Arbeit der Mitarbeiter zu verdanken. Und: "In der Regel sind wir sogar einen Tag schneller als der große Mitbewerber am Internet-Büchermarkt."Regelmäßige Lesungen und Literarische Dinners dienen, bei erheblichem Mehraufwand für Chef und alle Mitarbeiter, der emotionalen Kundenbindung: "Die Veranstaltungen, aber auch die Leselounge oder der Kaffee gehören zu unserer Philosophie, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen sollen."Einen erheblichen Beitrag zum Wohlfühlfaktor leisten auch die beiden Betriebskatzen Nala und Nilo: "Die Idee, Katzen als Maskottchen einzuführen, ist um vieles besser aufgegangen als gedacht und hat viel zu unserem guten Ergebnis beigetragen." Vermutlich auch zur aktuellsten von unzähligen Auszeichnungen, dem "Österreichischen Buchhandlungspreis 2018".Mit einer Jubiläumswoche mit Publikumslieblingen feiert die Buchhandlung Heyn das 150-Jahr-Jubiläum. Nach dem offiziellen Festakt geben sich Erika Pluhar (2. 10.), Thomas Brezina (3. 10), Bernhard Aichner und Thomas Raab (4. 10.) und Schauspieler und Sänger Max Müller (5. 10.) die Ehre. Zu Redaktionsschluss waren Pluhar und Müller ausverkauft, sowie die beiden anderen Lesungen so gut wie. "Die Karten müssen einen Tag vor der Veranstaltungen abgeholt werden", verweist Helmut Zechner auf eine kleine Chance für die Abendkasse. Aber: Anruf empfohlen! Tel.: 0463/54249-0.Weitere Infos: www.heyn.at